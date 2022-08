Un consumo increíble

A hoy se sabe que en el gobierno Duque, tuvimos la recesión más grande de la economía colombiana y también su más alto crecimiento; se causó la deuda pública más alta de la historia, con uno de los déficits fiscales más altos y un déficit comercial elevado, dejando a este gobierno aparentemente con ‘malas calificaciones’ económicas.

Más, los investigadores y analistas económicos somos parecidos al VAR del fútbol, que revisamos las cosas después y no con la pasión de las barras de cada bando, lo que permitirá que en pocos años se muestre cuál fue el impacto de la políticas del gobierno Duque en la economía; por ejemplo, como darnos cuenta que la inflación que entrega, cercana al 9,7% anual de junio de 2022, es diferente a la inflación que se generó en 4 años de gobierno, que fue de 20,7% (con un promedio de 4% anual), siendo la tercera más baja desde el gobierno de Lleras Camargo; dato que suena increíble decirlo en 2022, porque ya se nos olvidaron las bajas inflaciones en 2020.



El empleo no tuvo su mejor desempeño. En junio de 2018 había 22,2 millones de ocupados, y en junio de 2022 hubo 22,1 millones, absorbiendo una migración de 2,5 millones de personas; favorablemente el salario mínimo, creció 6% en términos reales en 4 años, siendo el cuarto crecimiento en los gobiernos que lo han tenido.



Mientras que el PIB en este periodo presidencial pudo haber crecido 9,8%, el consumo de hogares, que contiene el crecimiento poblacional, la migración venezolana, el aumento de salarios y los cambios en el empleo, creció 18,5%, aumentando el consumo por persona en 9,1%; cifra increíble por la alta inflación y el empleo estancado.



Entre salarios, remesas y migración el gasto de los hogares creció llegando a ser el 74% del PIB, más cabe anotar que esto no fue de manera homogénea para toda la población, porque es claro que, a los hogares de ingreso bajo, su gasto les creció menos.



Sin embargo, los bienes no durables que eran el 30,3% del gasto de los hogares a finales de 2018, en marzo de 2022 eran el 29,1%, incluso los alimentos pasaron del 17,1% al 16,1% en las mismas fechas. Ni los confinamientos ni la inflación cambiaron profundamente el bolsillo y la despensa de los hogares, pese a lo que muchos han dicho.



Estos hallazgos los puede estimar quien quiera con las bases del Banco de República y Dane, porque los datos tienen una propiedad maravillosa: deben darle lo mismo a quien haga los mismos cálculos, como en el VAR.



¿Estoy diciendo que el gobierno Duque ha sido uno de los mejores de la historia económica?, No, simplemente es imposible y, tampoco digo que fue uno de los peores: fue uno de los gobiernos donde más creció el gasto de los hogares y el tiempo dirá si eso fue bueno o no.



Camilo Herrera Mora

CEO Raddar