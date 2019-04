Un negocio muy serio

El 2019 será recordado como hito del entretenimiento. Según Munir Falah, de Cine Colombia, el estreno de #AvengersEndGame es el mejor de la historia, dando fin a una saga de 22 películas que durante 20 años lograron una audiencia impresionante.



También en el 2019 hicieron historia los 30 años de temporadas de Los Simpsons, el apoteósico final de Game of Thrones de HBO (después de 8 temporadas), el fin de la tercera trilogía de Star Wars (dejando la saga en 11 películas hasta el momento), las nuevas versiones de Dumbo y El Rey León, en los cuales Disney se arriesga a tocar dos de sus grandes producciones. Incluso una de las temporadas de la Premier League más intensas de la historia, y el récord de Cristiano Ronaldo como el único jugador de fútbol en ser campeón en Inglaterra, España e Italia, entre otras cosas que se me escapan.



Es un año inédito. Si se pudieran cuantificar los valores de taquilla, merchandising, derechos comerciales y productos, solo la saga de Marvel supera en el 2019 los cinco mil millones de dólares, que se suman a los ya 55 mil millones de los años anteriores, evidenciando el enorme mercado del que estamos hablando (las ventas por taquilla en el 2018 de #Disney fueron de 7,6 miles de millones) y la clara preferencia de gasto de los hogares en el mundo.



Poder demostrar que el pago por entretenimiento ya supera el 3 por ciento del gasto mundial de los hogares, es un tema muy importante, porque indica no solo una enorme reducción de la pobreza y consolidación de las clases medias, sino un cambio fundamental de largo plazo en las preferencias de los consumidores. En los que el gasto en entretenimiento ya es más grande que la industria de vestuario y, viene creciendo sin detenerse por más de 20 años, redefiniendo no solo la industria y el bolsillo de los hogares, sino los imaginarios, creencias y pensamientos de la humanidad.



Más allá del éxito comercial, el mundo del entretenimiento es hoy uno de los faros morales y sociales más importantes de muchas sociedades. Aunque parezca inocente, la entrada del VAR en el fútbol, el debate sobre el rol de los superhéroes que se dan en Capitán América: Civil War y el innegable poder de las mujeres en #GOT, redefinen profundamente las creencias de las personas y sus comportamientos.



En casi toda la historia de la humanidad, el entretenimiento –desde el más elaborado hasta el más popular– ha sido pieza fundamental en la consolidación de las sociedades, como bien se aprecia en el teatro griego, el siglo de oro español, el boom latinoamericano e incluso el rock & roll británico y norteamericano.



Esto no es ajeno a nuestro país, que no solo gastamos más del 3 por ciento de nuestro bolsillo en esto (más 18 billones de pesos), sino que tenemos instituciones como la feria del libro de Bogotá (#FilBo), que este año, con toda seguridad, romperá récords de visitas y ventas, pese a que para algunos el país está condenado, la economía va mal y la gente no lee.



Abramos los ojos: la economía crece y la gente esta gastando mucho en lo que le gusta y no en lo que le toca. Ya es hora de ver el entretenimiento como una cosa muy seria.



Camilo Herrera Mora

Presidente, junta directiva de Raddar

camiloherrera@raddar.net