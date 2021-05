Una columna incómoda

Lo que va a leer es políticamente incorrecto, más aún cuando las emociones están exaltadas y mostrar que lo que creen muchos es equivocado, puede ser considerado un ataque, pero no lo es.



He ayudado a todos los gobiernos desde Gaviria y alcaldes de Bogotá desde Mockus; No soy Duquista, Uribista, Santista, Petrista o Peñalosista: soy economista y analista, y por eso quiero aportar con algunas cosas, así sean incómodas.



Primero, fallamos al atacar el nombre de “Ley Solidaridad Sostenible”, diciéndole reforma tributaria, cayendo en la trampa de mostrar lo mucho que nos costaría y no lo mucho que ganaríamos. Su nombre lo decía todo: Todos debemos ser solidarios hoy para ser sostenibles mañana.



Segundo, la corrupción no es de $50 billones pesos por año. Esto nace por “Grandes Hallazgos” de la Contraloría, estudio que estimó el costo de los proyectos donde hubo corrupción entre 2014 y 2018; es decir que hablamos del valor de todos los proyectos en 3 o 4 años, y no de la corrupción en un año, cuando el gasto público en el PIB fue de $155 billones, y dejamos que esta absurda idea tomará fuerza.



Tercero, el crecimiento de la pobreza hasta 2019 tiene mucho de migración. En 2019 la pobreza creció en cerca de 900.000 personas, y ese año entraron más de 800.000 venezolanos a Colombia, lo que muestra la relación entre las dos cosas; adicionalmente, la pobreza monetaria mide si la persona tiene el ingreso suficiente o no, y en 2020 por el aumento del desempleo y la inactividad creció mucho más y, el próximo año al recuperar empleos (en plenas elecciones) nos dirán que la pobreza se redujo de manera importante.



Cuarto, la idea de entregar mensualmente una renta básica, sin contraprestación alguna y sin un límite de tiempo, puede causar que esa persona use ese dinero para todo menos para mejorar su nutrición, educación o salud; por esto, si bien es necesario otorgarla en este momento para ayudar, debemos definir muy bien cómo asegurar su buen uso.



Quinto, hay que decirle a la gente que, si perdemos el grado de inversión, nos vamos a devaluar; hay cálculos donde incluso esto podría llegar a $5.000 pesos por dólar y después bajaría un poco.



Esto pasaría porque algunas inversiones extranjeras deben salir por perder la calificación, y por malos o por hacernos daño, sino porque sus reglas son simples: “invertimos donde hay grado de inversión; si se pierde, nos vamos”.



Cinco temas incómodos para darnos cuenta de que, algunas cosas que creemos son diferentes y eso hace que nuestro análisis sobre el país sea económicamente incorrecto.



Posdata: Gracias, Edmer Tovar Martínez, quien se jubila de este diario, por habernos enseñado tantas cosas útiles, como necesidad de la verdad y la claridad en los datos económicos.



Camilo Herrera Mora

Presidente, junta directiva de Raddar

