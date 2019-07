Van 30 años 

Colombiamoda cumple 30 años, transformando la industria de la moda colombiana. En 1987, le exportábamos prendas a menos de 45 países y en 2018, exportamos a 112 mercados. El éxito es claro.



No todas las empresas terminan siendo instituciones, y no todas las instituciones son empresas. Afortunadamente, Colombia es un país donde las instituciones del sector privado y la sociedad civil, han superado las múltiples circunstancias donde el estado no ha tenido éxito, logrando redefinir nuestro país, mucho más allá de las leyes, las normas y los acuerdos.



Las cámaras de comercio y las cajas de compensación, son ejemplos estudiados a nivel mundial, por su enorme aporte al desarrollo, por medio de organizaciones privadas creadas por ley, que han modificado la calidad de vida de las empresas y las personas; Fedesarrollo, es considerado unos de los tanques de pensamiento económico más importantes de América y ha permitido que el debate económico en el país tenga una enorme altura e independencia; Inexmoda ha hecho lo mismo, con la industria de “los trapos”, logrando no solo un centro de pensamiento de talla mundial, sino un evento que lleva 30 años consecutivos mostrándoles al mercado, que en ese pequeño país de la esquina de Suramérica, no solo se podía hacer una semana de la moda, sino una feria industrial y comercial, que aún no tiene comparación en la región.



Lograr que una organización privada sin ánimo de lucro, haya creado una institución de la magnitud de Colombiamoda y mantenerla vida, operativa, funcional y aportando, es una historia emocionante de contar. Por sus pasarelas han pasado muchos de los más grande diseñadores de moda de nuestro país y casi con seguridad, todas las grandes empresas de este sector que, siguiendo el espíritu de los fundadores, han mantenido la idea de ser la ventana de la moda colombiana para el mundo.



En 1989, los colombianos comprábamos en promedio 9 prendas de ropa al año, con precio cercano a los US$13 por unidad; este año esperamos que la gente compre más de 27 prendas, a solo US$6,5.



Esto es lo que logro Colombiamoda: Democratizar la moda, profesionalizando al sector, formando continuamente a los interesados en las tendencias de la industria, apoyando a los empresarios a mejorar y abrir mercados, a los diseñadores mostrándolos al mundo entero y a cada uno de nosotros, que lo poco que sabemos de la moda, viene de un titánico esfuerzo de una organización, que creo una institución que la gente cree que es light, pese a generar un gasto de los hogares en 2018 superior a los $19 billones.



Es comprensible que para muchos sea la semana de moda colombiana, porque es lo que más se ve en las noticias y muestran los diarios, pero la verdad es que es el encuentro de una de las industrias más importantes del país, que muestra no solo qué le ha pasado a la industria, sino lo que va a pasar en los próximos 12 meses, siendo el evento más sólido en el país en prospectivas de mercado.



Van 30 años de una semana, donde nos muestran el futuro, se premia al pasado y se abren ventanas al mañana. Feliz cumpleaños a Colombiamoda, esos 7 días que ponen a Colombia a pensar más que en moda.



Camilo Herrera Mora

Presidente, junta directiva de Raddar.

camiloherrera@raddar.net