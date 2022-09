¡Así no, Presidente!

La semana pasada realizamos el congreso de Andesco de Servicios Públicos, TIC y TV en Cartagena, con una asistencia sin precedentes de más de 3.600 participantes presenciales y 35.000 visualizaciones virtuales. El Gobierno Nacional nos acompañó con los ministros de Hacienda, Interior, Vivienda, Ambiente, Energía, TIC y el director del DNP, atendiendo al diálogo y concertación sobre los diferentes temas sectoriales. La participación del Presidente Petro abarcó todos los servicios; en esta columna hablaremos de energía y en la próxima trataremos los demás.



Con la ministra de Minas y Energía ratificamos el entendimiento para afrontar, en menos de 10 días, la coyuntura tarifaria de energía, presentando de nuestra parte alternativas de corto y mediano plazo dentro de la institucionalidad y argumentación técnica, aportando todos como corresponde.



Pese a esto, el Presidente nos dejó desconcertados con su intervención al cierre del evento, desconociendo este diálogo, e incluso decisiones como la manifestada por EPM, y anunció la intervención inmediata de la Creg solicitando al Ministerio asumir dichas funciones, soportado en un artículo del Plan de Desarrollo del gobierno anterior, que realmente no corresponde a un soporte jurídico sólido. Esto no puede hacerse de la noche a la mañana; la decisión anunciada, por el contrario, no permite soluciones prontas, sino extensos procesos judiciales. Con todo respeto, los aplausos de hoy pueden convertirse en lágrimas, por la pérdida en el mediano plazo del servicio. Recordemos que la llegada de Afinia y Air-e evitaron un racionamiento en la región Caribe y un desangre en las finanzas públicas. Cambiar las reglas de juego pactadas y aprobadas, tanto por el Gobierno como por el Congreso, serán un pésimo precedente para la seguridad jurídica.



No soy defensor de oficio de nadie, pero no puedo dejar de resaltar que uno de nuestros grandes patrimonios es la institucionalidad, y gracias a la Creg, desde hace 30 años por sus decisiones técnicas, consultadas e independientes, en Colombia no volvimos a vivir un apagón. Claro que siempre se puede mejorar y existen los canales para ello. En la actualidad estamos buscando entre todos el mejor indexador para atender la coyuntura y propuestas de financiación evitando que las tarifas crezcan por encima de la inflación, porque somos conscientes que lo peor que le puede suceder a los prestadores del servicio es que las facturas sean impagables ya que ponen en riesgo su suficiencia financiera. Si permitimos tomar decisiones políticas contra las instituciones técnicas, cundirá este mal y se extenderá a los demás sectores, siendo el principio del fin de la institucionalidad.



Presidente: no somos adversarios de su gobierno, sino sus mejores aliados. Que el pan para hoy no sea la causa del hambre de mañana. La prudencia es fundamental. Bolívar decía “el mejor amigo del gobernante no es el adulador, sino el que le dice la verdad a tiempo”.



CAMILO SÁNCHEZ

Presidente de Andesco