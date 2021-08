Camarón que se duerme…

Los perjuicios de la Pandemia son incuestionables, lo que me exime de enumerar sus ya conocidos efectos. La historia de la humanidad muestra plagas, enfermedades y calamidades que cambiaron la existencia de pueblos y culturas. De todas estas crisis se salió adelante por los avances tecnológicos e investigaciones derivadas. Innovaciones y descubrimientos como la aparición de la vacuna en 1796; Pasteur y sus estudios de las infecciones en el siglo XIX; desinfectar las aguas para combatir el cólera en la época Victoriana; la penicilina en 1928 y el desarrollo de los antibióticos, entre otros, permitieron a la humanidad tratar todo tipo de enfermedades con resultados positivos que generaron grandes avances sociales y económicos en poco tiempo.



Lo contradictorio es que en pleno siglo XXI, contar con la mejor tecnología y estar hiperconectados se nos ha vuelto en contra, creando otra pandemia basada en la desinformación que genera incertidumbre a través de redes sociales y otros canales que repiten y masifican estudios de ineficiencia sobre las vacunas nunca comprobados. Igualmente, teorías de conspiración o de infertilidad.



Pero las voces más peligrosas y preocupantes son las que tienen un marcado interés político oportunista que buscan crear pánico y caos, acciones reprochables que deberían ser castigadas. No permitamos que un tema de salud pública termine banalizado poniendo en entredicho la efectividad de los biológicos de manera irresponsable. Es necesario que el Gobierno Nacional genere otra estrategia de vacunación contra la desinformación para recuperar la confianza y evitar acrecentar el miedo.



Hoy, cual medallero olímpico, contabilizamos números de casos, muertes, recuperados y vacunados, comparándonos a nivel mundial en un triste listado donde no quedamos bien ubicados. En el mundo se han aplicado más de 4.500 millones de vacunas en un lapso de menos de 10 meses, un logro mayúsculo. Colombia con más de 30 millones de vacunas aplicadas ha tenido un desempeño digno, que debemos mejorar.



Científicamente se ha demostrado que la vacuna, independientemente del fabricante, proporciona buena inmunidad, aún para la variante Delta. Ya es hora de ampliar la vacunación sin distingos de edad para agilizar el proceso, y programar, si la evidencia científica lo aconseja, el plan para la tercera dosis, que será mucho más expedito por el camino ya recorrido.



Muy bien dicen que la libertad de cada uno termina donde comienza la del otro, entonces, aunque se reconoce el derecho que los ciudadanos tienen de decidir si vacunarse o no, el bienestar general seguirá primando sobre el particular. No vacunarse aumenta el riesgo de hospitalización y por ende el número de ocupación de clínicas y hospitales. Por eso, para entrar a cualquier lugar público debería exigirse el carné de vacunación.



Ojalá que cuando los escépticos se den cuenta del error cometido por no vacunarse y quieran hacerlo no sea demasiado tarde. ¡Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente!



CAMILO SÁNCHEZ ORTEGA

Presidente de Andesco