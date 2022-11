Conectar al país, nuestro compromiso

Este 15 de noviembre el Gobierno entregará al Consejo Nacional de Planeación su propuesta del Plan Nacional de Desarrollo -PND-. Será la oportunidad de oro para avanzar por parte del sector TIC en la conectividad del país, contribuyendo al cierre de las brechas existentes, con lo que se acelerará el bienestar y crecimiento sostenible de la economía, empleo y productividad. Hoy, el sector representa el 3,9% del PIB, genera más de 300 mil empleos directos y el valor agregado producido se ha incrementado en un 21%. Pero tenemos pendiente lograr mayor penetración de internet fijo, que hoy está cercano al 50% de los hogares.

Hay cuatro elementos fundamentales para facilitar el avance esperado. Uno: la infraestructura necesaria para prestar el servicio. El despliegue de redes y antenas se dificulta por barreras a nivel municipal, incluyendo el acceso a predios para instalar los equipos y verificar su funcionamiento y mantenimiento. Hay que generar incentivos normativos para lograr la migración tecnológica hacia plataformas de última generación. En conclusión, permitir el despliegue sin trabas. Dos: garantizar la asequibilidad y el acceso al servicio esencial de internet con presupuesto público, otorgando recursos suficientes para la inclusión digital obligatoria en todos los sectores oficiales, especialmente educación, justicia, seguridad, transporte, entre otros. Tener normas sencillas para alianzas público-privadas en TIC y combinarlas con mecanismos como obras por impuestos; y solicitar al MinTIC, MinDefensa y Fiscalía, proteger la infraestructura de telecomunicaciones.



Tres: desarrollo de una política de asignación y uso del espectro radioeléctrico incorporando efectivamente el criterio de maximización del bienestar socioeconómico en su valoración, en las renovaciones y las próximas subastas de acuerdo con lo postulado en la Ley 1978 de 2019, a costos razonables, e incluso sin costo, para hacernos más competitivos a nivel regional. Igualmente, contar con procedimientos preestablecidos y transparentes que faciliten las consultas a las partes interesadas, dando certidumbre jurídica en procesos de valoración y renovación del espectro.



Cuatro: mantener e incrementar el equilibrio competitivo sectorial, desarrollando acciones en el sector audiovisual, con un estudio de mercado ampliado que realice la CRC y el DNP, incluyendo los servicios Over The Top -OTT- o Plataformas Digitales, para medir su impacto en los usuarios y el Estado y determinar los correctivos necesarios que promuevan un escenario equitativo para todos.



Todo esto será esencial para despejar la ruta y asegurar la conexión universal al menor costo posible, lo que permitirá lograr la meta del 85% de los hogares con banda ancha al finalizar este gobierno, un éxito sin precedentes. Estamos listos para seguir trabajando en conjunto con el Estado, que tiene cómo dar los incentivos normativos y financieros del Fontic, a través de las obligaciones de hacer, para promover que este sueño sea una realidad sostenible y equitativa. Recordemos que “el que no arriesga un huevo, no saca un pollo”.



CAMILO SÁNCHEZ

Presidente de Andesco