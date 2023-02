El cambio lo hacemos todos

Terminó enero, mes particularmente convulsionado debido a la gran cantidad de anuncios hechos por el Gobierno.



El Presidente de la República fue elegido legítimamente el año anterior en una votación muy reñida, (con una diferencia de solo 687.649 votos respecto al segundo candidato, en segunda vuelta), mostrando claramente un país partido en dos. Desde ese momento Gustavo Petro es el presidente de todos y gobierna para todos los colombianos. Ahora nuestro principal reto consiste en ayudar a cambiar el discurso de polarización por el de tender puentes y alcanzar acuerdos.

Hay anuncios que automáticamente dividen como el de las plataformas de movilidad; no firmar nuevas exploraciones de petróleo y gas; querer imponer reformas al metro de Bogotá; y el cambio total en salud, aunque la mayoría no quiera. Ni qué decir de la eterna dicotomía entre lo público y lo privado, faltando además temas contenciosos como pensiones, laboral, servicios públicos, transporte, concesiones, paz total y justicia, que, sin duda, por ser tantas las reformas simultáneas generan caos e incertidumbre. ¡Menos es más!

Llegó el momento de dialogar con sensatez para lograr cambios de manera consensuada y evitar repetir errores históricos, como el de querer imponerlos a la fuerza y creer que con ello se generarán trasformaciones efectivas y duraderas; cuando así se ha actuado los resultados han sido contrarios a lo esperado, con efectos de empobrecimiento y retraso para los sectores reformados.

En servicios públicos hemos expuesto las bondades de un sistema que lleva más de tres décadas supliendo con solvencia las necesidades ciudadanas, sin apagones, coberturas cercanas a la universalidad, empresas prestadoras públicas, mixtas y privadas, sostenibles y con suficiencia financiera para seguir cumpliendo su responsabilidad. Por supuesto, hay que mejorar.

Ayudaremos a actualizar la ley 142 de la mano de los ministros responsables del tema y del superintendente de Servicios Públicos. Aclarando que los cambios no podrán ser solo producto de decisiones políticas, aunque estén en cabeza del Presidente. Lo importante será que se respeten la institucionalidad y seguridad jurídica, bases esenciales de nuestro Estado Social de derecho, que han permitido atraer la inversión para seguir apostándole a más y mejores servicios.

Reiteramos que los empresarios somos los mejores aliados y no adversarios, para lograr cerrar brechas y seguir siendo los niveladores sociales por excelencia. Queremos que las facturas no crezcan por encima de la inflación, pero lo debemos lograr basados en la técnica para no perder todo lo ganado en cobertura, calidad y continuidad. Hay que construir sobre lo construido.

Que los aplausos de hoy no se conviertan en las lágrimas del mañana. Evitemos que decisiones inadecuadas resulten en riesgos de racionamiento y sobrecostos, cuando todos queremos lo contrario. Llegó el momento de priorizar, tender puentes y lograr la paz total, incluyendo a los actores legítimos y productivos del país.

Camilo Sánchez

Presidente de Andesco