El evento de la reactivación económica

A principios de este año, Andesco tomó una determinación: su congreso anual sería en formato híbrido, presencial y virtual simultáneamente, cumpliendo rigurosamente todas las medidas de bioseguridad. Nos dijeron que estábamos locos; pero sabíamos de la capacidad y compromiso de afiliados, proveedores y grupos de interés y de nuestra tenacidad. Con el acompañamiento del Gobierno Nacional, iniciamos la tarea.

Fue satisfactorio saber que lo logramos. Las cifras no mienten: más de 5.000 visitas en la plataforma virtual, que seguirán aumentando en las próximas semanas y tener durante cuatro días presencialmente, de manera repartida, más de mil personas, nos hace el congreso más grande de Colombia. Así serán los eventos venideros.



Ver, escuchar y sentir de nuevo a tantos colegas tras 18 meses, valió la pena. Saludar a los madrugadores haciendo su ejercicio habitual; compartir el olor del café o el jugo de frutas; el tintineo de los cubiertos y platos en las comidas, recordando situaciones, unas alegres, otras tristes; la risa por alguna anécdota, o un chiste oportuno. En fin, la vida misma, la volvimos a vivir.



Durante cuatro días y más de 60 conferencias se escuchó al Gobierno Nacional, en cabeza del presidente de la República, los ministros de Hacienda, Minas y Energía, Vivienda, TIC, Ambiente; la directora del DNP; las superintendencias y las comisiones de Regulación; viceministros; directores de la ANE, Upme, Anla; congresistas; embajadores; precandidatos presidenciales; conferencistas internacionales y nacionales.



Los CEOs de varias de las empresas afiliadas mostraron sus realizaciones y planes de inversión; ejemplos de transacciones como el cambio de Electricaribe, la negociación de ISA y Ecopetrol, los acuerdos entre GEB y Enel, el progreso de Hidroituango, para enumerar algunos; en fin, se ratificó que los servicios públicos y comunicaciones, pasaron de ser necesarios a imprescindibles.



Los pasillos volvieron nuevamente a ser el sitio de tertulia y networking; los medios de comunicación se enteraron sobre inversión, generación de empleo y afirmaciones contundentes de que no tendremos apagones, ni falta de gas natural a mediano plazo.



Se ratificaron las inversiones en La Guajira por más de 11 billones, también dejamos el llamado a la preocupación por falta de agilidad e instrumentación en las consultas previas. Fue una gran alegría tener la plazoleta de café al aire libre, para comentar, entre charla y charla, las diferentes intervenciones.



Si estos espacios hablaran, serían el caleidoscopio de nuestra capacidad de resiliencia, adaptación y reinvención.



El evento coadyuvó a la reactivación de la ciudad. Dejamos en claro que no nos equivocamos, que Colombia estaba lista y que el momento era el propicio para despegar con todo.



A quienes nos acompañaron, nuestros agradecimientos. El año entrante volveremos más soñadores e innovadores, con movilidad sostenible, trabajando para cerrar brechas y seguir disminuyendo la inequidad.



Nunca es más oscura la noche que un segundo antes del amanecer y gracias a Dios, éste ya inició.



Camilo Sánchez

Presidente de Andesco