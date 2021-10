¿Espectro costoso para cerrar la brecha digital?

Llegó el momento de las decisiones definitivas para el sector de las TIC. En los próximos tres años se esperan las renovaciones de las licencias para el uso del espectro radioeléctrico a los principales operadores de redes y servicios de comunicaciones en Colombia.



La Ley de Modernización del Sector TIC o Ley 1978 de 2019 estableció que lo primordial es generar condiciones con un marcado beneficio social. El MinTIC y la Agencia Nacional de Espectro (ANE) han iniciado procesos de renovación de espectro. Es fundamental revisar el costo por el uso del mismo; si seguimos insistiendo en que este recurso es un ingreso fiscal se dilatará la meta establecida de conectar al 2030 al 100% de los hogares colombianos con banda ancha de buena velocidad. Por ser cortoplacistas y pensar en cubrir un hueco tributario atrasaremos las inversiones que el país requiere.



De acuerdo con el más reciente estudio realizado por la GSMA, entidad que agrupa a los principales 750 operadores móviles a nivel internacional, en Colombia el precio por uso de espectro es hasta tres veces más alto que el promedio regional. Esta situación también fue reconocida por el MinTIC cuando estableció que el costo promedio por el uso de todo tipo de espectro es casi 10 veces mayor que el promedio internacional.



Los efectos negativos de establecer costos de espectro altos, como los que actualmente existen, se evidencian en las actuales condiciones de cobertura y uso de tecnologías en Colombia. En la actualidad más de la mitad de la población colombiana no puede acceder a servicios de internet y más de 10 millones de colombianos todavía usan conexiones de 3G y 2G. De acuerdo con el estudio mencionado, el alto costo del espectro “privó a más de dos millones de colombianos de acceder a cobertura 4G”. Francamente así no podremos mejorar en competitividad y productividad. Un estudio de Andesco demostró que, por cada peso invertido en TIC se logra un factor de apalancamiento general de 2,8. Esto, en plata blanca, significa que se recuperan por vía de mayor producción y comercio los ingresos que se pagarían por los impuestos, en vez de mantener un esquema oneroso.



Es importante recordar también que a nivel internacional los valores de asignación de espectro vienen disminuyendo. Es así como en el Reino Unido se realizó este año una subasta por espectro de 5G por la mitad del precio de la subasta realizada en el 2013.



Recordemos que ‘la ambición rompe el saco’. Si no se toman decisiones razonables y adecuadas frente al valor de la renovación del espectro no se cerrará la brecha digital, lo cual nos dejará rezagados para siempre, mientras que los otros países irán a velocidad de crucero. Como diría Einstein “si queremos tener resultados diferentes, no sigamos repitiendo los mismos procesos”.



CAMILO SÁNCHEZ

Presidente de Andesco