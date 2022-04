Al oído de los candidatos

Desde Andesco venimos entregando a los candidatos presidenciales las propuestas, que a nuestro juicio deben ser el derrotero en servicios públicos domiciliarios y comunicaciones, no solamente para el cuatrienio, sino yendo más allá, convirtiendo los programas en política pública por su impacto social y económico.

En servicios públicos y comunicaciones, Colombia es un referente regional debido a la mejora constante de indicadores de cobertura, calidad y continuidad, llegando a ser casi universales en zonas urbanas y con esfuerzos importantes para seguir cerrando brechas en zonas rurales.



Lo estamos logrando gracias al desarrollo normativo a partir de la Constitución de 1991, que ha consolidado un esquema empresarial público, mixto y privado, respondiendo satisfactoriamente a su cometido de prestar más y mejores servicios a la ciudadanía.



Por esto, lo primero que se deberá hacer en el próximo Gobierno es la actualización de las leyes 142 y 143 de 1994, 1341 de 2009 y 1978 de 2019, en los asuntos que lo ameriten y cuidando no poner en riesgo lo avanzado. En segundo lugar, es muy importante evitar el populismo con propuestas de mínimos vitales sin asegurar las fuentes de financiación.



La palabra clave es seguridad jurídica, para que los más de $35 billones que se esperan invertir en el cuatrienio siguiente puedan materializarse. Hay que seguir favoreciendo el cruce de saldos para cubrir los subsidios, contar con la apropiación oportuna de los recursos presupuestales correspondientes y facilitar el pago directo a los prestadores, sin tener que pasar por las entidades territoriales; reducir las cargas tributarias para la transformación digital y bajar el costo de la renovación del espectro siguiendo estándares internacionales. Igualmente contar con medición inteligente en todos los sectores. Hay que facilitar el despliegue de infraestructura con la necesaria reglamentación de la Consulta Previa, tema prioritario que no avanzó en este gobierno y clave para el desarrollo del país.



Hacer la transición energética sostenible y ordenada a partir de integración eficiente y adecuada de fuentes renovables de energía, asegurando el desarrollo de los proyectos en curso y facilitando procesos competitivos para la asignación de nuevos proyectos. Seguir la apuesta por la carbono neutralidad al 2050 impulsando la reducción de las emisiones de gases efecto invernadero con innovación y tecnología. Garantizar el suministro de gas natural. Propender por la cosecha del agua, promoviendo cero tolerancia contra la desforestación; contar con tasas retributivas que no vuelvan inviable tratar las aguas residuales y el paso hacia la economía circular en la gestión de residuos sólidos. Todo, sin arriesgar nuestro autoabastecimiento y los ingresos requeridos por el país para hacer inversiones sociales, y descartando propuestas irrealizables.



Hay que continuar trabajando, construyendo sobre lo construido para seguir generando equidad, productividad y paz. Mucho por hacer, pero también reconocer que ¡Lo que funciona no se cambia!



CAMILO SÁNCHEZ ORTEGA

Presidente de Andesco