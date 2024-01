Seguridad energética en peligro

La situación actual y los recientes anuncios y propuestas gubernamentales exigen un llamado ‘enérgico’ para cuidar, mantener y garantizar la seguridad energética nacional, porque dependiendo de las próximas decisiones del Ejecutivo y la Creg, se podría complicar y encarecer la prestación de los servicios de energía eléctrica, la disponibilidad de gas natural y otros combustibles fósiles.



Tenemos reservas para poco más de siete años de gas y petróleo, estando ad portas de perder la autosuficiencia. No suscribir nuevos contratos de exploración y explotación es una equivocación; depender de lo importado es costoso social y económicamente, además de innecesario porque la contaminación no está supeditada a la nacionalidad del hidrocarburo.



Desechar la renta petrolera, que es vital para los programas sociales del Gobierno y las regiones, es un suicidio económico. Creer que sólo con fuentes de energía solar y eólica podremos alcanzar la autonomía eléctrica es errado, porque dada su intermitencia se requiere aumentar el respaldo de energía térmica e hídrica para tener continuidad con calidad.



La medida transitoria anunciada por la Creg, de fijar un precio techo de bolsa del Mercado de Energía Mayorista durante el fenómeno de El Niño, debe contemplar y divulgar oportunamente los efectos positivos y negativos de corto y mediano plazo, considerando a los agentes prestadores y a los usuarios, para evitar sorpresas sobre todo por el incremento tarifario que podría generarse por el aumento de las restricciones.



Adicionalmente, hay que considerar los valores diferidos de la opción tarifaria que se están cobrando desde noviembre.



Insistimos en adoptar medidas de contratación más flexibles que permitan cubrir a los usuarios de precios altos, y en la solución política rápida de apropiar recursos frescos del Presupuesto Nacional, además de retanquear los cupos de crédito de Findeter para evitar el apagón financiero de las comercializadoras, empezando por las empresas públicas pequeñas en regiones que son las más expuestas a bolsa.



Según las proyecciones de XM, pasaremos exitosamente el fenómeno de El Niño, pero las previsiones de mediano plazo no son halagüeñas debido al crecimiento de la demanda, al déficit previsto de gas y los atrasos de los proyectos renovables y no renovables en curso.



Es necesaria la reactivación de estos últimos para liberar la energía atrapada, al igual que iniciar la campaña de ahorro entregando incentivos. También esperamos que la subasta de expansión de Cargo por Confiabilidad sea exitosa. Necesitamos una Creg empoderada y técnica, con expertos nombrados en propiedad. Actualmente, no tenemos ningún experto en los temas de gas y combustibles líquidos.



La cadena del sector energético debe tratarse como un todo para bien de nuestra economía y sociedad, por lo que tenemos que anticiparnos a cualquier asunto que la ponga en peligro. Queramos, cuidemos y paguemos nuestros servicios, para no repetir situaciones del pasado donde la política tomó las decisiones que debían ser técnicas, llevándonos a dolorosos y oscuros resultados.



Camilo Sanchez

Presidente de Andesco.