Si queremos, cabemos

Conozco a Gustavo Petro desde 1991, cuando fuimos elegidos a la Cámara y posteriormente compartimos en el Senado por varios periodos legislativos. Sé de su constancia y dedicación; de su labor y tenacidad como opositor. Como todo político tiene amigos y detractores, pero resalto que sabe manejar las situaciones para lograr sus metas.

Ahora asume el reto más importante de su vida al alcanzar la Presidencia con la mayor votación de la historia, con el atenuante de que casi la mitad del país no votó por él. Su primera misión será lograr que su equipo y electores asuman que ahora es el presidente de todos los colombianos, respetando a los opositores y generando confianza para propender por el cambio sin crear incertidumbre y miedo, que es lo peor que le puede suceder a una nación.



Ha iniciado bien al generar un Acuerdo Nacional con una convocatoria mayoritaria en el Congreso para tramitar las reformas que, sin duda, se requieren, con la concertación y priorización adecuadas, porque se avizoran propuestas de todo tipo: tributarias, políticas, minero energéticas, entre otras.



Se iniciará con la reforma tributaria, que esperamos sea estructural para no estar proponiendo otra en dos años, obteniendo los recursos para apalancar exitosamente programas sociales e inversiones que reduzcan la situación de pobreza e inequidad, sin caer en políticas fiscalistas excesivas que ahoguen la recuperación económica que estamos teniendo. Es taquillero anunciar muchos impuestos al empresariado y personas de mayores ingresos, pero el resultado puede ser contraproducente perjudicando la generación de empresa y la producción, estimulando la fuga de capitales y ‘matando la gallina de los huevos de oro’. En la última reforma tributaria, que hasta ahora está entrando en vigencia, el sector empresarial aportó más del 70% de los recursos para no tocar la canasta familiar. Seguiremos contribuyendo desde nuestro sector bajo el principio del ¡Todos ponen!



Luego de la reunión del Consejo Gremial con el entrante ministro de Hacienda, estamos optimistas y tranquilos por las respuestas recibidas, quedando claro que existen principios básicos que deberán prevalecer para no generar desasosiego e incertidumbre: respeto por la iniciativa y propiedad privada; no cambiar la autonomía del Banco de La República y, en lo político, esperamos que no haya ampliaciones de periodos, ni reelección; el respeto por la oposición y defensa vehemente de la libertad de prensa no deberán tener discusión; igualmente esperamos que no se utilice el sistema educativo como instrumento ideologizador; ni que se desmantele la capacidad del Estado para combatir la delincuencia, mucho menos permitir el cierre de vías con vandalismo, y se abandere la lucha frontal contra la corrupción.



Al Presidente Petro, le deseamos éxitos en la tarea que emprende este 7 de agosto, sabiendo que si logra un buen gobierno redundará positivamente en cada hogar, generando un país donde quepamos todos.



Camilo Sánchez

Presidente de Andesco