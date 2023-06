Diálogo por la marcha, MJD, CJuvinao, et al.

La marcha del 20 de Junio fue una fuerte señal no solo para el gobierno, sino para todo el país. Pero yo no creo que ahondada por los escándalos sea una señal de que un Presidente deba irse como lo pretenden algunos; fue electo por 4 años con una agenda de cambio, proponiendo reformas muy controvertidas algunas. Esas son las reglas de la Carta Magna.



A los extremistas ‘defenestradores’, ya Humberto de la Calle les advirtió “Petro nos cae encima”, como nos hubiera caído Samper. Nuestro espíritu catastrofista nos hacer pensar no sólo fuera del margen sino fuera de la página y fuera de la Constitución. Y menos en las consecuencias jurídicas y políticas hacia el futuro. ¿Como sería el reemplazo, que cambiaría con la Vice Presidenta? ¿Sería más ágil, menos radical? Sobra tiempo para elucubraciones.



La interpretación de la marcha por el gobierno y la caída de las reformas fueron duramente criticadas por personas cercanas al ejecutivo como son María Jimena Duzan y Catherine Juvinao, buscando salidas y pidiendo sobre todo un diálogo y una concertación. Yo supondría que esto no debería ser solo entre congresistas sino con la sociedad civil en sus muchas formas.



Pero tiene que ser el Gobierno y el presidente Petro quien acceda a esas conversaciones, a esa conversación nacional, a ese diálogo, no siempre en consenso. Ojalá el editorial de Cambio de ‘Pedro aconseja a Petro’ tenga eco.



Claro que Colombia necesita reformas: necesita la reforma agraria que están empezando para que el campo pase del 12 % al 20% del PIB y sus habitantes reduzcan significativamente su condición de extrema pobreza, necesita la reforma de cannabis que hoy tiene detractores que parecen no haber entendido el poder de las mafias de la prohibición, necesita acabar con el hambre y necesita entender como extender los servicios de calidad en salud a las regiones más apartadas, necesita disminuir rotundamente la informalidad. Retumbará siempre la frase de Malcolm Deas cuando el Paro: “Duque no se va a caer pero Colombia necesita reformas”.



Necesita muchas más reformas para volver a industrializarse, para ser la potencia agro industrial que podemos ser; necesitamos una reforma que le dé cabida a cientos de miles de jóvenes que no ven perspectivas y no acaban el bachillerato por no tener cabida en universidades, técnicos y tecnológicos; la corrupción, la Paz Total. En fin.



Pero para lograr estos cambios no se requieren solo coaliciones de un congreso que en muchas ocasiones sabemos que es espurio por cómo se eligen sus congresistas no representando la voluntad popular sino la necesidad del día de sus paupérrimos votantes con el billete de 50.000 o el tamal.



Sino conversamos y sacamos algo en común, ponemos la democracia en juego. El riesgo de esta posición de no dialogar es terminar en tres años en una extrema derecha dura y en 7 en otra extrema izquierda más dura aún. Esas son las consecuencias que advierte sabiamente Daniel Samper Ospina.



CARLOS ENRIQUE CAVELIER

carloscavelier@gmail.com