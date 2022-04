Inflación y tasas, ¿suficiente?

Cómo es normal en una economía bien manejada como la nuestra (internacionalmente reconocida como la mejor en América Latina en los últimos 100 años desde que la Misión Kemmerer de 1923 que propició la creación del Banco de la República), las tasas de interés del Banco ‘deben subir para bajar la inflación en la economía’.

Así ha sido en diferentes momentos en nuestra historia y es además la tarea que le otorga la Constitución al Banco: mantener la inflación en cintura. En el 2015, por ejemplo ante el aumento de la inflación, el banco subió sus tasas del 4,5% al 7,75%: el resultado fue positivo, la inflación retornó pronto a la senda esperada del rango del 2 al 4%.

Pero leyendo varias fuentes y -aclaro No soy economista- debatiendo con amigos, creo que si el Gobierno no toma medidas profundas con la agricultura siendo la inflación de alimentos la que más sube la inflación genera, y no se diga a los más vulnerables, no hay ‘tutía’.

The Economist, se refería hace varios meses a que con la ruptura de las cadenas de abastecimiento no basta subir las tasas de interés para controlar la inflación. Hay que apoyar los procesos de esa ruptura sector por sector, franja de sector por franja de sector. Tomo el ejemplo inverso: si nos hubiéramos contentado con bajar la tasa en Marzo del 2020 del 4,26% al 1,75% y no se hubieran capitalizado los fondos de garantías de los bancos para cubrir posibles quiebras, no se les hubiera girado a las empresas afectadas para que mantuvieran sus nóminas, no se hubieran girado los auxilios monetarios a millones de familias vulnerables, no se hubiera invertido en UCIs, pruebas, vacunas, ¿qué nos habría sucedido?

Bien que el gobierno haya bajado los aranceles de los fertilizantes. Pero debería prever una caja adicional de 2 billones de pesos de subsidios a la tasa de miles de agricultores (hoy en $300.000M) y plazos muertos de más de un año para capital de intereses y capital de trabajo para evitar mayores caídas en productividad -una propuesta clara y contundente de la SAC-. Se estima que se necesitaría una bolsa de varios Billones de pesos en crédito en una línea especial para ello. Para las garantías deberían ser suficientes los contratos de compra, que deberían servir para recaudar intereses y capital.

Ya es alta la demanda de alimentos y baja su oferta para no tener un plan de contingencia mucho más agresivo. Dichos créditos no pueden ser para ver quien los pide; habría que girárselos a campesinos que estén, así sea al inicio, conectados formalmente a las cadenas de abastecimiento. Girárselos directamente para que no bajen la compra de semillas, fertilizantes o concentrados para animales. Sino se hace esto con celeridad, lo que ya está sucediendo que no se abastezcan para mantener productividad la producción no se recuperará sólo con altos precios, será otro círculo vicioso ahondado por tasas más altas…

Carlos Enrique Cavelier

carlosenriquecavelier@gmail.com