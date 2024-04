Por estos días se rumora que el Gobierno prepara un paquete importante de subsidios para atender el sobrante de leche de la cosecha del año pasado que la industria guardó para atender los posibles faltantes de ‘El Niño’ -que al final, se dio muy levemente. Haría muy bien el Gobierno, el Ministerio de Agricultura y sus entidades, en particular la ADR en sacar muy rápidamente a flote ese anuncio ojalá calculando adecuadamente el sobrante de leche que está en el mercado en este momento.



Digo que sería la cuota inicial de la leche en el sentido de los serios pasos que ha venido dando el Ministerio con varias comunidades y gobernaciones para construir las pulverizadoras que son un bien público de alta necesidad para los campesinos más pequeños; y que son los que se quedan siempre en la cola con mayores dificultades para que les recojan la leche a precios comerciales por el mercado de sobrantes de queso que entre otros hace su agosto con ellos.



El sistema público-popular-privado anunciado por la Ministra Mojica en agosto pasado en la Andi debería ser quien compre normalmente estos sobrantes basado en parte en la resolución 83 de 2018 del Madr que permite hacerlo a precio internacional para exportaciones y que debería añadírsele para substituir importaciones tomando en cuenta el premio cobrado por países que comercian el producto permanentemente en el mercado como Nueva Zelandia y la Unión Europea.



El sistema que ha prometido adecuadamente el Gobierno para volver al país no solo soberano en leche sino posiblemente exportador empezaría con estos presupuestos de subsidios pero que no deben repetirse si se monta la red de almacenamiento; en esta hay que invertir en Capex unos 60-80 millones de dólares.



Pero el Opex, la operación de compra, almacenamiento y venta de la leche sin perder un peso en esas transacciones puede llegar a ser de varias veces esa cifra cada año.



Y es posible que requiera de un pequeño fondo para las variaciones mínimas de precio internacional y de tasa de cambio o un sistema de seguros de cobertura existentes para mantener el sistema en alto grado de robustez financiera.



Los márgenes que promete la pulverización y el sistema en el que deben participar como dueños los campesinos productores para aumentar sus ganancias pueden ser relevantes; pero la garantía de compra del sistema es un rompeolas que les permite subir a los más pequeños sus productividades de manera muy alta dado el pobre nivel en el que se hallan sus explotaciones.



Por eso sería tan buena noticia que el sistema arranque ahora mismo. Hoy por hoy debe estar sobrando a vuelo de pájaro unos 300.0000 litros día que equivalen a casi 40 toneladas día o unas 1.200 al mes en una cosecha que debe durar 3 meses; no es pequeño el desembolso a $25M tonelada.



Pero sería una magnífica señal económica para todos los lecheros; el país tiene en este momento más o menos esa capacidad sin uso y con la garantía de compra del adelantársele a la apertura total de los TLCs en el 2026 y 2027!!



Carlos Enrique Cavelier

