La SAE y el cambio de modelo

El sábado pasado la SAE entregó a 50 familias campesinas la finca ‘Támesis’ de antigua propiedad del Clan Castaño. Se inicia finalmente la Reforma Agraria en Colombia, es posible que por 3a vez y ojalá de manera definitiva después de López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo.

No he visto en medios ninguna crítica a dicha entrega de tierra por una deuda historia con los campesinos despojados por los paramilitares. Por ahí algún cuestionamiento sarcástico no al hecho sino a un comentario de Daniel Rojas director de la SAE sobre ‘el inicio del cambio de modelo’.



Los modelos económicos como tantos procesos que parecen abstractos, como las cadenas de producción en sí mismas, son sistemas vivos. Colombia ha vivido en las últimas décadas algunos ‘cambios de modelo’, tal vez el último estructural fue la apertura de Gaviria, el anterior la Substitución de Importaciones en los años 40s/50s.



El actual cambio propuesto es reemplazar el petróleo y los hidrocarburos por una economía con mayor participación en la industria y la agricultura. Seguramente para una mayor industria se van a requerir unas Zonas Francas Especiales como las iniciadas por Deng Xiaoping en China en los 80s en Shenzhen, et al. El ímpetu del near shoring debería resolver el tema, con ayuda por ejemplo de regímenes de seguridad extranjeros y/o garantías como la de MIGA (Agencia Multilateral de Garantía de Inversión, por sus siglas en Inglés) del Banco Mundial.



Para la agricultura no es tan fácil ser exitosos en exportaciones en una economía altamente productora de hidrocarburos; de ahí el nombre de enfermedad holandesa. Este concepto se configuró en los años 70s a raíz del entendimiento del efecto producido en la economía de Los Países Bajos en la década anterior por el descubrimiento de una área petrolera y gasífera en su costa. Cordon y Neary describen como fuertes flujos de divisas de este sector golpean la agricultura y la industria hasta rezagarlos.



Es claramente obvio que la transición energética como cualquier transición debe hacerse con los tiempos adecuados para lograr convertir esos flujos de recursos de los hidrocarburos en infraestructura en los dos sectores que ha escogido el gobierno para generar empleo y mayores ingresos a poblaciones olvidadas como es el campesinado y los grupos étnicos.



De ahí que ojalá con la entrega de ‘Támesis’ ojalá Daniel Rojas tenga razón en el inicio del cambio de modelo. Un viaje de un millón de pasos empieza con el primero que pudo haber sido este; sabemos que la tierra es el 1er eslabón, pero luego deben venir la garantía de compra de los cultivos, la asistencia técnica y los créditos respectivos. Son 12 millones de campesinos donde está el 60% de la pobreza en Colombia aupada por le brecha educativa, la de salud y la crediticia; más o menos 40 millones de hectáreas, el 6o potencial del planeta en expansión para agricultura. Sí, es ‘el retorno al campo’ en uno de los países más bellos del mundo.



Carlos Enrique Cavelier

carlosenriquecavelier@gmail.com