Las ideas del doctor Reyes

El viernes pasado el dr. Luis Carlos Reyes, director de la Dian trinó “Hay que legalizar (y gravar) la cocaína”. Obvio, en un país que todavía no ha entendido porqué que somos el 2o del mundo en crimen organizado sólo después del Congo, la idea solo nos puede parecer horrible. “Nos vamos a consumir en coca” dirán algunos, sin pensar que ya lo hicimos en el lado de la oferta, el peor de todos.

La verdad es que para algunos que hemos estudiado el tema desde hace tiempo, esta sería la lógica que acabaría con las mafias del narcotráfico. La pregunta es si el 99% de la cocaína es para enviar a los Estados Unidos, ¿como se enviaría si es ilegal allá?



Ahí entra The Economist diciéndole tímido a Biden. Bello, es decir @Michaelreed52 en esa revista se ha pasado la semana defendiendo esa postura, una que han tenido desde los años 80s. Y la han tenido por un raciocinio simple: las mafias y sus efectos colaterales como la corrupción profunda, son menos dañinos que la postura actual que es la de criminalizarla en los países consumidores.



El tema es que en los Estados Unidos y en Europa no viven el horror de nuestra situación sino en los barrios marginales y de población afro americana. Michal Douglas muestra esa tragedia en la película Traffic (2000).



Pero al dr Reyes lo conocimos públicamente con su nombramiento por un documento suyo que publicó hace dos años desde la Universidad Javeriana donde fue profesor; allí sugería que las vacas deberían pagar un impuesto para sostener a los más pobres seguramente basado en la polución con el metano.



Claro no sólo polucionan ellas sino sobre todo sus dueños que deforestan 180.000 hectáreas al año en nuestras fronteras agrícolas: esta práctica deja nuestra mayor huella de carbono. Remediable, claro! Con bonos de carbono de protección de bosques: una hectárea de bosque en el Caquetá vale $2 millones de pesos, pelada 10 pero bosque y bonos 20!



Curiosamente también la semana pasada la primera Ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Ardern, sugirió un impuesto a las vacas y a las ovejas por sus eructos de metano a partir del 2025. No hay duda que las fincas donde pastan vacas y ovejas deben medir su captura de carbono vía buena siembra de pastos y árboles que amortigüen ese efecto. El Neto Positivo de la cría de carne y leche, como los llama Paul Polman el ex-CEO de Unilever y campeón de empresas B, se puede lograr con alimentación natural en este momento en investigación muy prometedora.



Claro en el corto plazo, valdrán más la carne y leche neto positivas como lo dice Emmanuel Faber ex jefe de Danone. Y cómo lo demuestra Tesla, cuyos carros siempre costaron más que los de gasolina.



La siguiente frase tiene un caveat: puede parecer aduladora pero es necesaria: al parecer las ideas del dr Reyes no son tan alocadas como las pintan…



Carlos Enrique Cavelier

carlosenriquecavelier@gmail.com