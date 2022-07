Claro, dele que dele con su tema por sus intereses personales dirán algunos/muchos; ¿o con qué derecho se toma la columna para ello?



La importancia de tener un sector campesino sólido a base de mayores productividades es esencial en cualquier cadena -en la lechera igualmente-. Un sistema donde el mercadeo y la venta son bastante robustos con los súper mercados y cientos de miles de pequeñas tiendas; y dónde la industria es medianamente sólida, no puede tener 400.000 ganaderos en baja condición de competitividad, una 7a parte de ellos vendiéndole a la industria formal.

Pero antes, hay una razón ética: 60% de las personas en pobreza están en el campo. Hay que aumentar su ingresos netos para crear una clase media campesina. Expuse en artículos anteriores las ventajas que traerían para los ganaderos y consumidores tener una política de sustitución de importaciones y volvernos exportadores de lácteos.

Pero cabe la pregunta, ¿por qué se importa leche en Colombia?



Colombia importa leche por dos razones básicas: primero al firmar los TLCs las políticas internas que han regido por décadas nunca se ajustaron a esa realidad; y segundo, porque a cientos de miles de pequeños y medianos campesinos que producen entre 10 y 100 litros de leche al día, nos les ha llegado nunca una política que les ayude a incrementar su productividad.



La primera es pelea de ‘tigre contra burro amarrado’: alrededor del 90% del tiempo de la duración de los TLCs se ha impuesto un precio formal en hato superior al precio internacional invitando a importaciones masivas. Es obvio que con ello muchos actores económicos se decidan por las importaciones; es equivalente a ahorrarme el dinero de la quimio para vivir mejor cuando tengo cáncer curable.



Es claro que con las bajas productividades de sector subir los ingresos de los productores no debería ser difícil con una política que comprenda 5 elementos básicos a saber: (1) asistencia técnica (2) créditos en condiciones adecuadas de plazo, tasa y garantías (3) garantía de compra (4) cambio de la legislación que hoy favorece solo a los formales y cercanos a los centros urbanos (5) construcción de plantas de leche en polvo para atender sobradamente los picos de producción (un bien público).



No es difícil que los 220M de dólares de importaciones se vuelvan en buena parte ingresos para los productores colombianos. Pero ya saldrán defensores del status quo a atacar los cambios en políticas, pues los intereses de la continuidad siempre se anteponen a los de los más necesitados.



Ahora, no se trata de interferir con los TLCs pues el daño al Café, las Flores o el Aguacate sería inminente; ni de cerrar el país, pues además deberíamos pasar a ser exportadores de leche. Colombia tiene que adoptar una política para aprovechar nuestras ventajas competitivas y pasar a ser exportador, de allí como en el fútbol que “la mejor defensa es el ataque”.



Carlos Enrique Cavelier

carlosenriquecavelier@gmail.com