¡Valiente conversar el veinte!

Este podría ser un eco a la columna de Mauricio Cárdenas (El día después) el sábado pasado en El Tiempo donde pide ahuyentar la confrontación pos-electoral, o al trino de @BruceMacmaster solicitando que ambas campañas y sus seguidores se comprometan a respetar el resultado sea cual fuere. O la invitación de Gustavo Petro a Rodolfo Hernández a un ‘acuerdo nacional’ hace un par de semanas, al que curiosamente el Pacto Histórico le hizo poca publicidad y fue recibida por el otro lado en algunos medios como truco electoral.

En una larga conversación que tuvimos en La Habana en 2016 con el embajador Gustavo Bell, ex vice presidente y sobre todo historiador de Oxford de larga trayectoria, me describió los sistemas políticos como casi binarios: o están las democracias con todas sus extraordinarias ventajas de elección, participación y discusión, y al tiempo sus enormes falencias, campañas sucias, politiquería indeseable, etc casi previendo la descripción de El corredor Angosto de Robinson y Acemoglu del 2020.



O las dictaduras como le de Cuba, Korea del Norte, etc.



Son solo dos caminos. No hay más. Bien lo dijo Kamala Harris el día que presentó al Presidente Biden como ganador de las elecciones del 2020 en los Estados Unidos: “Las democracias hay que defenderlas y luchar por ellas constantemente”.



Hay vida después de las elecciones, a pesar de los duras y lo angustiosas como se ven para ambos lados. Sin duda el sol se levantará igual y el día festivo será de dura tusa para la mitad del país; y ojalá de reflexión, apertura e invitación y no de triunfalismo agobiante de parte de la mitad ganadora. Para que esa reflexión sea pausada entonces, también los entusados deben ver caminos positivos en invitaciones amables del lado vencedor para entablar una conversación nacional. ¿Serán algunos de los cambios que el candidato perdedor proponía aceptables para el presidente electo?



O como me dijo alguien, soy el rey de los ingenuos, y debería estar al lado de los ‘huevones’ que menciona Diana Saray en su último artículo de Semana. Espero que no, y al contrario, debemos despertar a nuestra Kamala en cada uno de nosotros.



Fernando Cepeda Ulloa, amplio estudioso de nuestra política y de la muchos países sostiene siempre que Colombia funciona mejor en consenso; no será en el consenso del Frente Nacional, pero si no queremos pasar de nuevo por la polarización invivible y que nos hace inviables, debemos tomar un camino del medio. Rafael Pardo Rueda propuso hace varías semanas en un artículo de El Colombiano, que el candidato ganador le ofreciera tres ministerios al candidato perdedor.



Quedan pocas horas, pero mejor tarde que nunca. Conversemos, conversemos todos. Conversemos sobre todo. Conversemos así sea del 20 en adelante, empecemos esa conversación nacional, como lo han propuesto el equipo de Valientes, hijo de la Cumbre de Diálogo Social instaurada por la anterior Procuraduría General de la Nación. Seamos Valientes!



Carlos Enrique Cavelier

