Cumplir objetivos

Comenzamos un nuevo año en el cual esperamos alcanzar objetivos personales, profesionales y empresariales que escogimos como prioritarios. Lograr lo que nos proponemos supone acciones de nuestra parte, así como situaciones que no dependen de nosotros y respecto a las cuales solo podemos esperar o hacer esfuerzos marginales para propiciarlas. Esas acciones sobre las que tenemos plena injerencia, que sí está en nuestras manos ejecutar y que nos acercan a materializar objetivos claves, son prioridades que necesitan atención, seguimiento, recursos y tiempo.

Escoger objetivos, alineados con nuestra estrategia y con aquello que deseamos visualizar en nuestras empresas o en nosotros mismos al finalizar este año, es un valioso ejercicio para enfocarnos. Sin embargo, llevar a la práctica tales escogencias, y verlas reflejadas en una cotidianidad alineada con esos objetivos, no siempre es fácil y podríamos concluir otra vez un año sin alcanzarlos.



En esta primera columna de 2023 les planteo algunas prácticas básicas para mejorar las posibilidades de lograr los objetivos de corto plazo que nos hemos propuesto.

En primer lugar, revisemos desde ahora qué estamos poniendo en nuestra agenda. Al iniciar el año, con la agenda abierta, es tentador colmarla de compromisos: ¿refleja nuestra agenda el enfoque deseable en los objetivos que definimos? No debería angustiarnos el llenar la agenda, es buena práctica incluso mantener en ella algo de tiempo libre para atender imprevistos o acelerar el paso en los objetivos prioritarios que lo permiten. La apología a la ocupación, sobre la cual escribí recientemente, puede generarnos una culpa nociva y errada al ver una agenda razonable y no agobiante. Experimentar estrés de tiempo por nuestra incapacidad para decir que no, y asignar ese recurso limitado sin disciplina, es una señal de pérdida de enfoque y pone en riesgo el cumplimiento de lo que queremos.



Hacer seguimiento es fundamental, como para cualquier estrategia. Si queremos lograr nuestros objetivos necesitamos evaluar periódicamente avances, establecer fechas límite, tener indicadores cuando sea posible e incluso premiarnos para estimular nuestra persistencia. Si percibimos que nos falta motivación, validemos que los objetivos escogidos como prioritarios siguen siendo los correctos, no hace falta esperar otro fin de año para cambiarlos. Y aceptemos procrastinar si es inevitable, pero a consciencia y sin abuso, entendiendo que tendremos días en blanco, en los cuales no avanzaremos en ninguno de nuestros objetivos claves, para hacernos cargo de todo lo demás. Cumplir objetivos implica hacer renuncias, por eso les sugiero hoy de nuevo esta reflexión: cada vez que nos sintamos incómodos por aquello a lo que decimos que no, recordemos a qué estamos diciendo que sí.

Carlos Téllez

carlos@carlostellez.co