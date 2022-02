Estrategia y política

La política es un tema sensible, que incluso despierta pasiones y tiene la capacidad de generar tensión en las conversaciones, tanto así que muchas personas prefieren vetarlo en aras de no correr el riesgo de desgastar sus relaciones con otros que les son de importancia en diversos contextos de la vida. En el ámbito empresarial es común que las organizaciones prefieran mantener una distancia comprensible con el asunto, tanto en sus diálogos internos como en sus posiciones públicas.

Aun así, y dada la dinámica política nacional e internacional en el momento actual, no parece buena idea asumir una actitud indiferente o de menosprecio frente a este elemento relevante del entorno para efectos de direccionar la estrategia de las empresas. Esa especie de estabilidad política inercial que acompañó por algunos años a varios países de América Latina, para hablar solo de la región, aparenta ya no ser descontable.



En un foro reciente, organizado por la Universidad de Miami, Lawrence Summers, quien fuese Secretario del Tesoro de los Estados Unidos en el gobierno de Bill Clinton y presidente de la Universidad de Harvard, se declaraba sorprendido por eventos y giros políticos que no hacían parte de lo que consideraba posible, desde el asalto al Capitolio en su país hasta una asamblea constituyente en Chile o el resultado de la reciente elección en Perú.



Y llamaba la atención sobre los calificativos que han dado voces autorizadas al entorno que vive la humanidad, por sus siglas en Inglés, VUCA (volátil, incierto, complejo y ambiguo) o TUNA (turbulento, incierto, novedoso y ambiguo), para indicar que la política será una de las principales causas que mantendrá esa caracterización, sumada también al cambio climático, la evolución tecnológica y las asimetrías económicas entre países, entre otras.



Hacer sentido de lo político, por lo tanto, se ha convertido hoy en relevante para definir la estrategia en las empresas, basta ver las recientes elecciones en Ecuador con dos propuestas de estado sustancialmente diferentes. Rafael Ramírez, profesor de la escuela de negocios Said en la Universidad de Oxford, en su libro El replanteamiento estratégico escrito con Angela Wilkinson alrededor de una metodología para hacer estrategia por escenarios, cita el modelo de los ‘tres juicios’, propuesto originalmente por el estratega Geoffrey Vickers, secretario del gabinete de guerra de Winston Churchill, que plantea tres preguntas simples para analizar este tipo de variables, imaginar escenarios y tomar decisiones o hacer escogencias que es precisamente de lo que se trata la estrategia: ¿Qué esta sucediendo? ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué podemos hacer?



Esta no es una invitación a politizar las conversaciones estratégicas en las empresas, pero sí a incluir este tema con altura para imaginar futuros posibles y prepararnos para ellos desde la estrategia.



CARLOS TÉLLEZ

