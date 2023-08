¿Racionalidad o intuición?

Esta pregunta invoca un dilema en el cual ya es innecesario enfrascarse cuando de tomar decisiones estratégicas se trata. Me interesé en este tema hace años, por eso lo he estudiado inclusive desde mi tesis doctoral, tanto por curiosidad intelectual como por su pertinencia para el oficio gerencial.



Hacer estrategia es una de las tareas de quienes ejercen la gerencia. En tanto la estrategia es un conjunto de decisiones, el acto de decidir se hace esencial para la cotidianidad gerencial.



La educación en temas de administración y negocios no escapó por décadas a la prescripción predominante de valorar el ejercicio racional, de analizar metódicamente información sólida y ojalá completa, como el mecanismo legítimo para tomar las decisiones importantes en las empresas. Ello derivó en el demérito de otras formas, métodos o posibilidades utilizados para esa acción de elegir, por lo cual las decisiones que no estaban sustentadas en procesos visiblemente racionales corrían el riesgo de ser consideradas de inferior calidad.



Esta tradición, bien intencionada pero problemática para algunos académicos que investigaban la realidad, y para quienes ejercían la gerencia sintiendo incluso vergüenza cuando sus decisiones no evidenciaban la racionalidad cuantitativa y argumental esperada, motivó la aparición de una teoría en el campo de la estrategia empresarial, de nombre interesante y también sarcástico: Gerencia simbólica.



Dos académicos estadounidenses, James Westphal, de la Universidad de Texas y Edward Zajac, de la Universidad Northwestern, publicaron en los noventa un escrito, convertido en clásico, en el cual esbozaron esta idea alrededor de la que hoy existe un amplio desarrollo conceptual. Respecto a la pregunta inicial, esta teoría diría que las personas en cargos de responsabilidad pretenden siempre aparecer como altamente racionales en sus decisiones frente a sus partes interesadas, aun cuando en su intimidad sepan y reconozcan que el proceso para llegar a algunas de ellas no necesariamente lo fue. En otras palabras, fingir racionalidad era necesario para responder a una expectativa obvia.



Henry Mintzberg desde la década de los setenta, y Herbert Simon desde los ochenta, ya advertían la ingenuidad de esta expectativa, ajena a la naturaleza humana. Las ciencias de la decisión, tras años de investigación, han rescatado a la gerencia de la tiranía del viejo paradigma, proponiendo, por ejemplo, que la intuición derivada de la experiencia es útil y valiosa al decidir, que racionalidad e intuición no son opuestos sino complementos, que la lógica es más relevante que el método, y recomendando que, con sus limitaciones, la racionalidad debe ser la primera opción hasta donde las circunstancias la permitan. Gerentes, ya no hace falta fingir: sabemos que para tomar decisiones estratégicas utilizamos racionalidad e intuición.





Carlos Téllez

carlos@carlostellez.co