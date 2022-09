Exportaciones, en máximos

La recuperación de la actividad económica del país en 2022, si bien ha estado sustentada en el consumo interno, también se ha visto favorecida por una recuperación significativa de las exportaciones. Este avance ha estado acompañado de elevados precios de las materias primas, así como de la reactivación global luego de las dificultades derivadas de la pandemia. Según el más reciente reporte del Dane, las exportaciones en julio fueron US$5.914 millones, superando los mejores momentos del periodo 2012 - 2014 y alcanzado así, un nuevo máximo histórico. Con el repunte, las exportaciones en el mes crecieron un 71,7% anual, similar al 74,3% registrado en junio.



Al revisar por componentes, las ventas externas de carbón se cuadruplicaron en julio, tras el aumento del 263% de junio, con un crecimiento del 45,4% anual en volumen y una aceleración en los precios. Por otro lado, el petróleo creció hasta 84,4% anual, impulsado por el aumento del 53,9% en los precios y la expansión en los volúmenes de 19,8% anual (5,4% en junio). Por su parte, las exportaciones no tradicionales (excluyendo el café, petróleo, ferroníquel y carbón), que representan poco más de un tercio de las ventas totales, crecieron un 7% anual. Es así como los máximos se están alcanzado por un avance tanto de los precios, como por una expansión de las cantidades, pero con exportaciones aún sustentadas, en un 70%, en las tradicionales.



Para tener una foto más amplia, en el trimestre con corte de julio las exportaciones totalizaron US$16.130 millones, creciendo un sólido 65,9% anual, manteniendo la tendencia favorable de aumento de 69,4% en el 2T22, e incluso acelerándose frente al avance del 45,2% en el 1T22. En este corte, las exportaciones tradicionales se duplicaron frente al mismo período de 2022, mientras el componente no tradicional anotó un crecimiento destacable con un incremento del 20% anual, marcando niveles récord. En dicho periodo, los principales socios comerciales del país estuvieron concentrados en EE. UU., la Unión Europea, Panamá y Brasil.



Hacia adelante, las crecientes dificultades energéticas en los países desarrollados podrían contribuir a que en el corto plazo se siga registrando una dinámica muy favorable de las exportaciones, llegando a bordear los US$60.000 millones en el año (US$41.390 millones en 2021). Sin embargo, de cara a 2023, un menor ritmo de expansión de nuestros socios comerciales, en particular EE. UU., Europa y América Latina, implicaría no solo una probable moderación de los volúmenes exportados, sino además en menores términos de intercambio que podrían contener el avance de las ventas al exterior. Por ahora, el auge de las exportaciones trae réditos en cuanto al ingreso de divisas al país, el crecimiento, e incluso la financiación de las cuentas fiscales; pero, una desaceleración exportadora hacia 2023 luce probable dada la alta dependencia a los términos de intercambio, y el agotamiento de ganancias adicionales que trajo consigo la reapertura.



CAROLINA MONZÓN

​Gerente de Investigaciones Económicas para Itaú Colombia