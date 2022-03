Inflación no es solo de alimentos

De acuerdo con el objetivo del Emisor, la inflación en Colombia debería mantenerse en un rango entre el 2% y el 4% con el fin de preservar la capacidad adquisitiva de los hogares. Sin embargo, este indicador superó el 4% en el tercer trimestre del año pasado, y desde finales de 2021 se vislumbraba como uno de los grandes retos de la economía para 2022. A hoy, la inflación total en el país ya se ubica en el 8%, nivel que duplica el límite superior del rango meta y que no se registraba hace más de cinco.

El incremento en la inflación local se ha presenciado en simultánea con el ascenso de la inflación global, como consecuencia no solo de la reapertura económica, sino también del encarecimiento de las materias primas, las dificultades en las cadenas de logística y en particular para los países emergentes, la devaluación de sus monedas.



Las presiones más contundentes en Colombia se explican por el repunte en los alimentos hasta el 23,3% anual, registro no observado en más de 20 años; y el ascenso hasta el 13% en los bienes energéticos. Estos rubros podrían estresarse aún más al alza, en medio de condiciones climáticas adversas y el ascenso de los precios externos de las materias primas, especialmente los cereales y el petróleo.



Pero la inflación no parece ser solo de oferta. La denominada inflación básica, que excluye alimentos y regulados, se ubicó en el 4,1%, siendo la primera vez en cuatro años que se desborda del rango meta. El ascenso representa un aumento de 64 puntos básicos (pbs) en febrero, adicionales al ajuste inicial de 100 pbs de enero. Es así como la inflación básica que cobija educación, arriendos, diversión, vestuario entre otros, se acelera de forma contundente. Allí la devaluación, el aumento del salario mínimo y la dinámica positiva de consumo empiezan a ejercer presión.



A lo anterior se suma que los precios de los restaurantes y hoteles continuarían en aumento al incorporar el ascenso de los alimentos, y el proceso de indexación avanzaría, particularmente en la línea de arrendamientos. En contraste, el día sin IVA de marzo, ayudaría a contener temporalmente las presiones, sin embargo, la inflación básica podría superar el 5% en los próximos meses, alejándose aún más del rango meta.



En suma, la moderación de la tasa de cambio y la reducción de aranceles a la importación de 165 productos por seis meses podría mitigar la presión alcista, pero la tan anhelada corrección de la inflación prevista para en el segundo trimestre parece alejarse.



Mientras tanto, con niveles de inflación similares a los de 2016, cuando el Banco de la República alcanzó una tasa de política monetaria de 7,75%, considerar una expectativa de tasa REPO cercana al 8% para el 2022 parece tener más cabida, para controlar el ascenso de las expectativas de inflación.



CAROLINA MONZÓN

Gerente de Investigaciones Económicas para Itaú Colombia