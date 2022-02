Un riesgo tras otro

El año ha traído consigo riesgos, que configuran un escenario más complejo para la economía colombiana, como se ha visto plasmado en el aumento de los indicadores de riesgo más usados por el mercado como lo son los CDS, que se asemejan a un seguro en tasa de interés.

En Colombia, los CDS a 5 años han permanecido por encima de los 200 puntos básicos (pbs) por más de dos meses consecutivos, hecho no observado desde marzo de 2020 con el inicio de la pandemia, o en el periodo 2015-2016 con el derrumbe de los precios del petróleo. En el 2019, año relativamente favorable para la economía y aún con grado de inversión, el CDS promedio fue de 100 pbs, con lo cual, se ha duplicado el nivel de riesgo país. Reconociendo que de entrada el recorte en calificación soberana explica una parte de la presión, existen otros factores que están generando incertidumbre.



Entre los riesgos internacionales, la tensión geopolítica entre Ucrania y Rusia ha generado apetito por activos más seguros como el dólar norteamericano, y disminuido el interés por inversiones en emergentes, incluso en medio de elevados precios de las materias primas. La valorización del petróleo ayudaría a balancear las cuentas externas y fiscales, pero el efecto positivo no se daría en el corto plazo.



A su vez, se avecinan subidas en la tasa de interés de los Estados Unidos. La Fed podría llegar a ejecutar hasta 175 pbs de incrementos, una postura más ácida a la prevista meses atrás (de solo 100 pbs). De ser así, Colombia, al igual que otros emergentes, tendría un mayor costo de financiamiento externo y debería lidiar con presiones para un ciclo de tasas a nivel local más acelerado, como se empezó a evidenciar con el sorpresivo incremento de 100 pbs en la tasa REPO por parte del emisor en enero.



En el frente local, la pandemia parece ser más manejable con cerca de un 63% de la población con vacunación completa, pero otros riesgos empezaron a acentuarse. El repunte de la inflación a niveles cercanos al 7% refleja las presiones como consecuencia de la reapertura, la devaluación, los costos de las materias primas y la indexación. Esto tendrá un impacto nocivo en el consumo de los hogares y de nuevo presiona al alza un retiro más rápido del estímulo monetario.En paralelo, el periodo electoral, con un abanico muy amplio de candidatos, surge como una fuente de incertidumbre adicional.



Es así como el 2022 se empieza a configurar como un año con riesgos significativos, que darán continuidad a la volatilidad de los mercados, traerán de la mano mayores tasas de interés para el país y muy probablemente impliquen que el peso se mantenga devaluado. Precios elevados del petróleo y menores necesidades de financiamiento del Gobierno podrían mitigar la percepción de riesgo, pero por ahora no es lo que incorporan los indicadores.



CAROLINA MONZÓN

Gerente de Investigaciones Económicas para Itaú Colombia.