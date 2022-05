8 de agosto de 2022

Sea quien sea el próximo presidente, al posesionarse, llegar a la casa de Nariño e iniciar su primera jornada de trabajo oficial, temprano en la mañana del 8 de agosto, tendrá sobre su escritorio una serie de temas económicos que definirán el talante y futuro de su gobierno. Miremos un listado de las decisiones ineludibles que tendrá que afrontar.

Para comenzar está la decisión de cuando iniciar los aumentos en el precio de la gasolina. La nivelación con el precio internacional es un mandato legal que el anterior inquilino, como en tantos otros temas se negó a cumplir. La pregunta no es si lo hará, sino cuando y a qué ritmo procederá. Hacerlo en una forma rápida y con una mala comunicación puede generar un estallido social. No proceder contribuirá a debilitar aún más las cuentas fiscales.



En segundo lugar, está el tema del tamaño y los contenidos de la necesaria reforma tributaria. No es una opción presentar una, será obligatorio y deberá escoger entre una de $20 billones y $50 billones. Aquí también las urgencias fiscales son enormes. La buena noticia, como lo hemos mostrado en varias encuestas, es que existe un razonable nivel de aceptación en la opinión pública frente al aumento de varios tributos.



El tercero será cómo relacionarse con el Banco de la República y la forma como este seguirá o no aumentando las tasas de interés. Hasta el momento el Banco ha actuado en solitario en su esfuerzo para controlar la inflación basado en los incrementos en la tasa de referencia. Ello era posible por partir de niveles históricamente bajos, pero en agosto ya estaremos cercanos al 8% y ello impactará a millones de deudores. ¿Se continuará con más alzas en las tasas de interés? ¿Habrá un aumento en los encajes bancarios, para disminuir la disponibilidad de efectivo en los bancos?



El cuarto elemento será la inflación. Esta semana vimos el reporte del Dane sobre el tema y el aumento en el índice de precios fue ‘histórico’ y el dolor de cabeza para todos los colombianos monumental. El nuevo presidente y su equipo de gobierno no tendrán mucho tiempo para reaccionar a esta inminente realidad.



En el frente económico hay más temas importantes y necesarios, pero estos cuatro son inaplazables y esperamos que quien esté sentado en la silla presidencial tenga la responsabilidad con el país que no tuvo su antecesor. En esa mañana se dará cuenta de la magnitud de los problemas que están sobre su escritorio y que ninguna decisión será fácil y algunas de ellas serán contradictorias frente a los diferentes temas.



Como sociedad debemos prepararnos para aceptar el resultado de las elecciones, respaldar al nuevo mandatario, darle compas de espera antes de iniciar las críticas y desear que tenga el mejor equipo posible para afrontar de la mejor forma estas cuatro decisiones iniciales: Gasolina, inflación, reforma tributaria y tasas de interés.



CÉSAR CABALLERO

Gerente Cifras & Conceptos