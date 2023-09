Bajo crecimiento con generación de empleo

Estamos ante una situación inédita en la economía colombiana: el PIB está creciendo a un bajo ritmo, 1,7% el primer semestre y al mismo tiempo, se están generando nuevos empleos la creación con la tasa de desempleo más baja en 8 años.

Los análisis tradicionales de la economía colombiana hablan de que nuestro PIB debería crecer por encima del 3% para generar nuevos empleos y por ello, esa hipótesis que durante mucho tiempo pareció cierta, hoy no parece cumplirse.



¿Cómo explicar esta situación? Planteo una hipótesis, como inicio de un diálogo sobre el tema. No hay una sola explicación sino que pueden estar relacionados varios temas.



La reforma tributaria generó un ajuste en la relación entre los costos de capital y los laborales, con efectos muy importantes en un sector específico: los hidrocarburos y la minería. Como se sabe, durante años, el mayor motor de nuestro crecimiento económico fue el petróleo y el carbón, pero estos son dos sectores con baja generación de empleo.



Además la decisión de frenar las nuevas exploraciones en estos sectores puede estar explicando una caída en el componente de inversión del PIB y con eso afectar de forma importante el crecimiento, pero no el empleo.



En segunda medida, una tasa de cambio por encima de los $4.000 puede estar generando una protección ante importaciones y contrabando en pequeños productores de bienes de baja complejidad.



Estos, en su relación capital - trabajo, son intensivos en mano de obra. Es decir, hay una serie de empleos informales, por cuenta propia y en micro establecimientos, que con baja intensidad en capital, que podrían ser el indicio de una especie de sustitución de importaciones que coincide con la disminución en el déficit en cuenta corriente.



En tercer lugar, el mercado venezolano que volvimos a abrir para el comercio legal. Si bien, las exportaciones a ese país podrían crecer a un mayor ritmo, es claro que hoy la frontera con Venezuela presenta un fuerte dinamismo económico, mucho del cual todavía es informal, pero es creciente, dinámico y genera empleos.



Entonces podríamos haber pasado de una economía con una fuerte enfermedad holandesa que crecía de forma importante el PIB y las exportaciones basada en un sector con poca generación de empleo y muy intensivo en bienes de capital, a un esquema de facto de sustitución de importaciones y crecimiento en el área de servicios con bajos niveles de productividad pero una importante generación de empleo.



Es una hipótesis de trabajo que creo vale la pena discutir. Pero lo cierto es que hoy crecemos poco con generación de empleo.



CÉSAR CABALLERO REINOSO

Gerente Cifras & Conceptos S.A.