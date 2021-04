Cambiar la metas, para cumplir las metas

La vacunación no inició en enero y la velocidad con la que se están aplicando las dosis no es suficiente. Estos dos hechos son claros, verificables y evidentes.



No obstante, el gobierno confía en la inmunidad de un “rebaño de áulicos y defensores” que le creen y replican todo lo que dice sin cuestionarlo, para que creamos que todo anda muy bien y si algo falla es culpa de alguien más: el gobierno anterior, las farmacéuticas, las entidades territoriales, las EPS, las IPS, los ciudadanos, o una combinación de todos los anteriores.



Esto en tiempos normales es grave, pero en medio de una pandemia como la que estamos viviendo puede resultar catastrófico.



El gobierno ha venido cambiando las metas del plan de vacunación, para que “parezca” que se están cumpliendo. Hay una que hasta el momento no han modificado y es que 35 millones de colombianos seremos vacunados este año. Deseo que esta meta se cumpla, pero la evidencia de los propios reportes del gobierno muestran que será muy difícil.



Todos vimos la alocución del Señor Presidente del 18 de diciembre donde señaló que en los primeros días de enero se iniciaría la vacunación. No sucedió. También vimos los cronogramas de “llegadas de dosis” publicados en enero y ajustados a inicios de febrero, donde se distribuía un total de 35 millones de dosis. Indicaba que en febrero se inmunizarían 800 mil colombianos y en marzo 3.5 millones. Es decir, que a finales de marzo tendríamos 4.3 millones de personas inmunizadas. En esa fecha llegamos a los 2 millones, es decir, menos de la mitad.



Algunos tratan de confundir y decir que no era una meta de inoculaciones, sino solamente de llegada de vacunas, pero se les olvida mirar el cuadro y sus sumas y darse cuenta que allí se habla de 35 millones, la meta en personas, y no los 70 millones de dosis que el gobierno dice tener previstas para este año.



En un estudio reciente realizado con la Universidad del Rosario, La Fundación Konrad Adenauer y El Tiempo, mostramos que el plan tiene varios retos que no han sido discutidos: un 13% de las personas no tienen cobertura de seguridad social y por lo tanto no están en ninguna base de datos. Un 10% no tiene ningún tipo de acceso a internet y por ello tienen dificultades para acceder al sistema de registro. Un 29% de los representados por el estudio señaló que no tiene disposición a ponerse la vacuna.



Frente a todas estas evidencias el gobierno que ha hecho: ajustar las metas periódicamente para dar la impresión de que todo va marchando de acuerdo a lo programado.



César Caballero

Gerente de Cifras & Conceptos