Por qué protestan los jóvenes en la Colombia de 2020

En alianza con la Universidad del Rosario, El Tiempo y la Fundación Hanns Seidel, se presentó un estudio que buscó entender a los jóvenes de la Colombia de hoy, sus demandas, deseos y las razones por las cuales protestan. En vez de descalificarlos, decidimos intentar entenderlos.



El estudio, que no se agota en una encuesta, es un muy buen ejemplo de trabajo colaborativo y fue diseñado desde el principio como un esfuerzo para abordar la misma temática desde distintas ópticas: una encuesta probabilística, talleres de discusión sobre propuestas con jóvenes, un sondeo digital y ejercicios de reflexión sobre sentimientos.



Desde las cuatro perspectivas de investigación se llega a conclusiones similares, pero con mensajes complementarios y explicaciones comprensivas. Una de estas, intuición confirmada por el estudio, es que quienes están activos en las redes digitales son un subconjunto muy distinto de todos los jóvenes del país. Recordemos una cosa, quienes están en la redes solo se representan a sí mismos y no a la población en general.



Un segundo elemento tiene que ver con las razones por las cuales los jóvenes han manifestado su descontento en la actual coyuntura: el desempleo y las restricciones de acceso a la educación superior son los temas que con claridad sobresalen en este estudio. No se trata de percepciones subjetivas, sino del reflejo de una realidad donde el desempleo está creciendo, como lo indican las cifras del Dane, y la matrícula total en educación superior está cayendo, como lo señalan los datos del Ministerio de Educación.



Un tercer punto tiene que ver con la falta de legitimidad de las instituciones públicas frente a los jóvenes. Las universidades públicas, en primer lugar, y las privadas, en segundo, son las que inspiran mayor confianza. En contraste, el Congreso, como es usual en este tipo de estudios, ocupa el último lugar con solo 12% de confianza, seguido de cerca por la Presidencia de la República con 13%.



Los jóvenes están dispuestos a participar de forma activa, pero no por los canales tradicionales de los partidos, el 78% está dispuesto a organizarse en defensa de los animales y las mascotas. También desean aportar recursos y tiempo por medio de voluntariado, pero a organizaciones de la sociedad civil mediante donaciones, mas no al Estado, mediante impuestos.



El cuarto elemento son los sentimientos frente al actual gobierno y sus figuras centrales, el presidente Duque y el senador Uribe: casi el 40% dice sentir ‘ira’ ante ellos. Una de las explicaciones de los análisis cualitativos es la falta de empatía del gobierno con los problemas de los jóvenes.



Finalmente, están las protestas. El 40% de los cuatro millones de personas que representa la encuesta, han manifestado su desacuerdo con la actual administración y la situación del país. No estamos hablando de un grupo restringido o una minoría, sino de una porción significativa que siente la necesidad de expresar su desacuerdo con la forma como el país es manejado. Estos resultados buscan aportar a la discusión sobre la situación del país, y en lugar de descalificar y estigmatizar la protesta y sus protagonistas, intenta aportar luces sobre quiénes son, qué piensan y por qué protestan.