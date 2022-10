El margen de maniobra del gobierno

El gobierno del presidente Petro mantiene un importante margen de maniobra para navegar las difíciles tempestades económicas que se avecinan. Para comenzar, construyó una coalición de gobierno en el congreso que le está permitiendo avanzar con el grueso de sus reformas propuestas. Mantiene niveles importantes de respaldo en la opinión pública y los recaudos tributarios de este año le están dando un pequeño aire en el frente fiscal.

La promesa de cambio se ha concretado en varias decisiones y acciones. Los nombramientos de funcionarios han dado representación a caras diversas de la sociedad. El restablecimiento de las relaciones con Venezuela, el impulso a la legalización de la marihuana, la aprobación del acuerdo de Escazú, la concertación de la disminución en los precios de la energía eléctrica y el acuerdo logrado con Fedegan son ejemplos de logros tempranos de la administración.



El presidente ha mostrado su disposición a negociar y ceder posiciones como por ejemplo en el frente tributario, durante la campaña habló de una reforma de $50 billones, en el empalme sugirieron una de $35, presentaron al congreso la de $25, que luego de su primera fase de discusión se ajustó a $22 y es posible que termine en una cifra cercana a $20 billones.



Ahora vienen varias decisiones económicas en las cuales debe concentrarse para generar los mensajes correctos, tomar las decisiones adecuadas y preparase para un difícil 2023. Para comenzar debería consolidar el trabajo en equipo del gabinete para enfrentar los retos económicos. Hay discusiones de política económica como el aumento del salario mínimo, la forma y velocidad con la que se impulsará la transición energética, las reformas pensional, de salud y laboral y el plan de desarrollo, que requieren una posición unificada del equipo económico y no los anuncios aislados de cada ministro(a) sobre el tema. Todos estos temas requieren discusiones de fondo y una buena coordinación.



En el frente inflacionario el gobierno debe coordinar con el Banco de la República, para que los esfuerzos para controlarla no recaigan sólo en aumentos en tasas. El aumento en el salario mínimo, lo que sucederá con los bienes regulados, los incrementos en el precio de la gasolina, una estrategia de aumento en la producción de alimentos, son frentes en los cuales hay margen de maniobra, pero el tiempo va corriendo y es necesario coordinar una buena estrategia para enfrentar la inflación.



El año entrante la economía colombiana no crecerá al mismo nivel de este año y por lo mismo es posible que no sigamos viendo avances en la reducción del desempleo. Para contrarrestar esta situación se hace necesario mantener un buen nivel de inversión extranjera directa, la pronta reactivación de las exportaciones a Venezuela y la continuidad de los flujos de turistas extranjeros visitándonos. Todo ello requiere mayor coordinación y acelerar varias decisiones.



Hay margen de maniobra para navegar los difíciles meses venideros, pero se necesita seguir concertando y coordinando mejor el equipo de gobierno.



César Caballero

Gerente Cifras & Conceptos S.A.