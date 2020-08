El plan de reactivación de la economía

El gobierno anunció un plan de reactivación de la economía el cual esta terminando de preparar y es posible que presente esta semana. La meta central, según han anunciado, es recuperar 1 millón de empleos, de los 5 que se han perdido.



Al parecer presupuesto público adicional no será muy alto. De los $100 billones estimados, cerca de $60 provendrán del sector privado y la gran mayoría de los correspondientes a gasto público ya estaban programados y comprometidos. Al parecer, gasto público nuevo para lo que resta de este gobierno en el plan de reactivación será $4 billones.



El programa parte del reconocimiento en la lentitud en las ejecuciones del actual gobierno. Por ello señalan la necesidad de “concluir, concluir, concluir”. Lo cual me parece bien. Es absolutamente necesario acelerar la ejecución del gasto público y una buena manera es culminando proyectos en marcha.



Los proyectos se agrupan en 4 pilares. Me parece que el más importante es el segundo: “crecimiento limpio y sostenible” que promete transformar la matriz energética del país e incluye 27 proyectos de energía renovable y la ratificación de la promesa de sembrar 180 millones de árboles. Luego viene el de generación del millón de empleo. Allí están las obras de 4G, 30 proyectos de vías importantes, los centros digitales del Ministerio de Tics y algunos temas de transformación digital. También se incluyen unas metas “deseable”, respecto a inversión extranjera que esperan sean concretadas y el uso para temas culturales de las exenciones tributarias, contabilizados como “un espacio fiscal” cercano a los $2 billones.



El tercer frente es la continuación del programa de apoyo a los más vulnerables con la extensión del programa de ingreso solidario, las 200 mil viviendas y la conexión eléctrica de cerca de 100 mil hogares adicionales. Finalmente esta el tema de “Paz con legalidad” donde el gobierno promete, ahora si en serio, impulsar los proyectos asociados al proceso de paz en los Pdts y una volumen aun no determinado de vías terciarias.



Estamos ante una gran crisis económica que en buena medida responde a una debacle en la demanda agregada. Los datos de inflación publicados la semana pasada muestran una señal de lo que está sucediendo al indicar una inflación de cero. En este sentido lo que pareciera necesitar la economía colombiana, más allá de volver a abrir los sectores, es darle un impulso a la demanda agregada con un fuerte componente de gasto público contra cíclico y como hemos visto este paquete tiene poco de nuevo gasto y casi nada de contra cíclico. En este sentido creo que es un programa realista, pero poco ambicioso y con incertidumbres sobre su real implementación.



Una nota final sobre los señalado por el Ministro de Trabajo, quien se ha propuesto como meta terminar el actual mandato con una tasa de desempleo de un solo dígito, lo cual implica la generación de un poco más de 4 millones de empleos adicionales a los estimados en el plan de reactivación. No se ha tomado la molestia de compararlo con el plan de gobierno y explicarnos los detalles.