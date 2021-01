Golpes auto infligidos

Al Presidente le gusta realizar anuncios de acciones concretas con fechas específicas. Con ello busca dar mayor credibilidad a sus mensajes y en principio está bien, pero en varios casos esas declaraciones se convierten en golpes a la propia gestión del Gobierno y la credibilidad del primer mandatario.



Es fácil ubicar tres ejemplos de este tipo de anuncios que no debieron hacerse: “Maduro tiene las horas contadas”, “la reconstrucción de San Andrés y Providencia se hará en 100 días” y “empezaremos a vacunar en enero”.



Sobre la primera sigue sin ser claro cuál era la información y la estrategia con la cual el Gobierno se embarco en el rompimiento de relaciones consulares con Venezuela, el intento de enviar unos camiones por la frontera sin coordinar con las autoridades vecinas y la organización de un concierto. Las horas siguen pasando y no parecen ser tan pocas las que le quedan a Maduro y como dijo la canciller en conversación con el embajador de nuestro país en Washington: “el cerco diplomático y el grupo de Lima son un fiasco, un fracaso”. El Presidente no debió realizar dicha afirmación.



Sobre la reconstrucción de San Andrés, es claro que no puede hacerse en 100 días. Los funcionarios que atienden la emergencia están haciendo un gran esfuerzo, el cual no podrá concluirse de forma razonable en menos de un año. En la práctica es imposible hacerlo en 100 días y eso lo sabe cualquier persona que haya estado en un puesto de responsabilidad en el sector público colombiano.



El Gobierno está tratando de hacer lo mejor que puede, pero como lo ha demostrado este diario, los funcionarios están enredados en sus explicaciones. Primero se dijo que los 100 días comenzaban en diciembre, luego que mejor en enero, ahora señala que ese plazo será solo para las primeras fases y elaboración de contratos. Mejor dicho que en diciembre estarán entregando el grueso de lo comprometido. Eso será muy bueno, pero no a la luz de los 100 días que el Presidente les impuso en una ligereza imperdonable.



Sobre la vacuna, todos lo escuchamos hablando del inicio de estas labores en las primeras semanas de enero, luego moduló para enero y ya sabemos que eso no sucedió. Por ello la presión hoy al Ministerio de Salud es sobre el compromiso “imprudente” del Presidente.



Al momento de escribir este artículo acumulamos más de 50.000 muertos por covid-19, al menos 6 países de la región ya comenzaron a vacunar y no tenemos claro un cronograma de vacunación. Todo indica que iniciará en algún momento de febrero y si bien la presión por la comparación con otros países existiría, los funcionarios no tendrían que estar explicando los plazos prometidos y no cumplidos del Presidente.



Estos son ejemplos de golpes “auto infligidos” por un mandatario que en la búsqueda de parecer serio y eficiente pone plazos a la administración pública que tan solo demuestran ligereza y desconocimiento de las formas, tiempos y procedimientos del sector público. Señor Presidente, antes de volver a poner plazos, consulte, busque mejor información, medite y trate de aprender de estos tres ejemplos.



César Caballero Reinoso

Director de Cifras y Conceptos.

ccaballero@cifrasyconceptos.com