Las cuentas del Marco Fiscal de Mediano Plazo

El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) es uno de los documentos más importantes para entender la forma como el gobierno está leyendo la situación general de la economía, las cuentas fiscales y las estrategias con las que aspira a conseguir sus objetivos. Como es usual es un documento sólido, bien escrito y es una buena referencia de base para las discusiones sobre el país.



Para comenzar vale la pena rescatar que el Ministro de Hacienda reconoce que le mintió al país cuando dijo que el hueco fiscal para este año era de $24 billones. Como se sabe la reforma tributaria recogerá un estimado de $7 billones y aún así, el gobierno siente que con las cuentas claras y sin apasionamiento, incluso se puede generar un superávit primario. Por ello, el mensaje principal del documento es que hay tranquilidad en el frente fiscal. Además se hace un promesa contundente: no se necesitará una nueva reforma tributaria durante este gobierno. En las cuentas del MFMP entre el crecimiento económico del país, un ajuste al gasto público y la venta de activos, podremos cumplir con la regla fiscal.



No obstante hay varias preocupaciones. La primera es el tema del crecimiento económico. El documento señala que para este año será de 3,6%, lo cual con toda la información disponible luce poco probable. El desempleo sigue creciendo, el Dane ha venido ajustando a la baja los datos publicados de exportaciones y producción industrial, y algunos economistas están resaltando las señales de alerta que el Ministro de Hacienda parece no ver.



Segundo, los ajustes al gasto público siempre son fáciles de anunciar y muy difíciles de cumplir. Las metas que se plantean en el documento son bastante importantes y no parece viable que realmente puedan concretarse. Dentro de ellas hay ejercicios de un mejor perfilamiento de la deuda y trato contable de las deudas contingente que parecen probables, pero el recorte a subsidios de personas y los reales ajustes a gasto público no.

Luego está la venta de activos, que en concreto serán en tres temas: Un porcentaje de Ecopetrol, ISA y Cenit. En lo personal, apoyo estas medidas, pero ojalá fueran destinadas a prepagos de la deuda pública o la creación de otros activos para la nación y no simplemente para cubrir el hueco fiscal. Las señales dadas por el MFMP son preocupantes, pues contabiliza estos recursos como ingresos por “encima de la línea”, lo cual nunca antes se ha hecho e indica el talante de manipulación contable que está aplicando el Ministro.



Al momento de escribir esta columna, el desempleo continúa subiendo, básicamente por la destrucción de empleo, y a las voces que hablan de estancamiento económico, empiezan a sumarse algunas señalando nubarrones de recesión. Ojalá estén equivocados y el Ministro de Hacienda, tenga la razón. Muy importante sería que en el gobierno se escucharan otras voces que balancearan la opinión del Ministro. Los ministros de Comercio, Agricultura, Vivienda, Trabajo y la Directora de Planeación tienen la responsabilidad de contribuir al debate económico interno para generar mejores decisiones de política pública. Por lo que se puede ver en público no parecen estar haciéndolo.



César Caballero Reinoso

Gerente Cifras & Conceptos