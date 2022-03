Lo bueno, lo malo y lo feo. El legado de Duque parte 1.

Todos los gobiernos tienen realizaciones y el actual no es la excepción. Los mandatarios en la parte final de su mandato tratan de promocionar sus realizaciones y es normal que ello ocurra, algunos exageran más de lo debido. En el caso de Iván Duque presento un listado de las seis cosas que creo, son su legado.

Primero, el Estatuto de Protección Temporal a Migrantes. Es una importante decisión de política pública que disminuye la incertidumbre, el sufrimiento y el dolor de millones de personas y da muestras de un Estado y una sociedad que cada vez con mayor claridad reconoce los elementos positivos de la migración. Esto ha sido acompañado de un fortalecimiento de Migración Colombia y se mueve en la búsqueda de una estrategia propositiva y amable con los migrantes.



En segundo lugar, esta el manejo de la pandemia. Ante una situación de alto nivel de incertidumbre se tomaron una serie de decisiones, discutibles de forma individual, pero que en su conjunto constituyeron una estrategia aceptable. Si bien se han perdido muchas vidas y no tenemos forma de saber los contra factuales, el manejo de la pandemia salió bien.



Tercero, la construcción de vivienda. El sector se ha mostrado dinámico y los volúmenes reportados de nuevas viviendas son muy importantes. La combinación de distintos programas ha generado en su conjunto una política pública con resultados importantes.



Cuarto, el fortalecimiento del Dane. La entidad ha reiterado su rigor, su capacidad de enfrentar situaciones cambiantes, como la pandemia, con ampliación y mejora de productos existentes e innovaciones metodológicas que han contribuido a entender el país en medio de las incertidumbres.



En quinto lugar, están las energías renovables. Estamos viendo un importante aumento en la capacidad instalada en estas fuentes lo cual contribuye a fortalecer la matriz energética del país. Si bien no todos los proyectos se concluirán este año, lo logrado es digno de ser resaltado.



Finalmente está el tema del impulso a las concesiones viales contratadas en la administración pasada, una política de estado que debería continuarse. Aquí vale la pena resaltar los anuncios, por fin, sobre el cobro de peajes electrónicos unificado.

Luego de un esfuerzo por encontrar los legados de este gobierno, dejo este breve listado de seis temas. En ello me beneficie de las conversaciones con mi amigo Mauricio Borja Ávila, y debo decir que fue una tarea a la cual le dedicamos tiempo.



La verdad es que los logros de Duque no son muchos y por ello vale resaltar estos temas.

En las siguientes columnas mirare lo malo y lo feo de esta administración.



CÉSAR CABALLERO

Gerente Cifras & Conceptos S.A.