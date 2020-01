Necesitamos una reforma laboral

Cuatro elementos del contexto señalan la urgencia de una reforma laboral. Primero, la tasa de desempleo sigue aumentando. Segundo, por una decisión de un funcionario del ejecutivo, renace la necesidad de reglamentar la forma como operan las plataformas digitales. Uno de los temas centrales son las condiciones laborales de quienes trabajan para estas compañías.



Tercero, Anif, cumpliendo con su misión como centro de pensamiento, presenta una propuesta sobre uno de los componentes del mercado laboral formal de nuestro país: la contribución para fiscal del 4% sobre el valor de la nómina; finalmente, las movilizaciones y protestas ciudadanas continúan y es claro que una de las demandas centrales tiene que ver con el desempleo y las condiciones de precariedad laboral de muchos de quienes tienen alguna ocupación.



El gobierno no está dando señales claras sobre cómo afrontar este tema. Primero, y durante varios meses, señaló que todo era culpa del anterior mandatario, luego trató de vender la hipótesis de un choque de sobreoferta de fuerza de trabajo por la llegada de venezolanos, y cuando ya las cifras eran innegables y no podía continuar con estos dos argumentos, tuvo que reconocer, en cabeza del Ministro de Hacienda, que no tenían ni la menor idea de lo que causaba esta situación. Recientemente ha surgido la idea de que son los cambios tecnológicos los que están produciendo el aumento de la tasa de desempleo.



Las normas sobre el mercado laboral fueron diseñadas en un momento donde la fábrica industrial era el escenario central de las relaciones laborales deben actualizarse, flexibilizarse y reconocer que la calle, los hogares, el mundo digital y los espacios públicos, son los escenarios centrales donde muchos trabajan.



No se puede flexibilizar la contratación solo para las plataformas colaborativas y para algunos sectores, los cambios deben hacerse para la generalidad del mercado laboral colombiano y ello debe movernos, en mi criterio, a una discusión sobre la posibilidad de contratación por horas, donde repensemos los costos y beneficios de elementos del contrato laboral como las Cajas de Compensación familiar.



Mi posición es que deberíamos tener contratos formales por horas donde los costos de vacaciones, cesantías y cajas de compensación podrían destinarse a completar tres tipos de aseguramiento: salud, pensión y riesgos laborales.



Sobre las Cajas de Compensación puede discutirse si el 4% debe reducirse al 1% y flexibilizar sus esquemas de operación para que compitan en todo el territorio y generar así economías de escala. No es necesario asumir que deben acabarse, pueden seguir existiendo bajo un nuevo esquema.



El gobierno está en mora de contarle al país cuál es su propuesta de reforma en este frente, cuál es la manera como piensa formalizar las relaciones laborales de las plataformas digitales. Han pasado 17 meses y es claro que al posesionarse no tenían claro estos temas, pero ya va siendo hora de que propongan y ojalá implementen una política pública sobre promoción del empleo, reforma laboral y regulación de relaciones laborales en las plataformas digitales. Se les está haciendo tarde.



César Caballero

Gerente de Cifras & Conceptos S.A.