Plan de reactivación y repotenciación: sentido de urgencia

He leído el Conpes 4023 que plantea la estrategia del gobierno para la reactivación de la economía y una serie de medidas de mediano plazo para “retomar la senda de crecimiento que tenía el país antes de la pandemia”.



Se trata de un documento bien escrito que presenta con claridad la forma como el Gobierno está viendo la situación y define el camino que han escogido para afrontar la profunda recesión económica en la que estamos.



Además, es claramente honesto con la identificación de una parte de los problemas que hoy tiene la economía colombiana: las ejecuciones del actual mandatario son muy bajas. Por ello, retoma y desarrolla el Plan de Desarrollo poniendo un especial énfasis en acelerar las ejecuciones que estaban previstas desde su aprobación, las cuales todavía no se han desarrollado.



También con brutal honestidad reconoce que existen serios problemas de coordinación al interior de las entidades públicas e intenta dar soluciones a cuellos de botella específicos.



Un ejemplo es el tema de las consultas ciudadanas previas, que ha sido un reto de los tres Ministros del Interior en donde aún no hay avances concretos. El Documento propone una ruta clara.



Sobre las metas, en cálculos propios podemos decir que en lo restante de esta administración se podrá avanzar un 67% y para el próximo gobierno quedará el restante 33%.



En materia de recursos de los $3,8 billones asignados, $2,6 billones se usaran en los siguientes dos años y es resto, $1,3 millones se dejarán como compromisos para ser cumplidos por el próximo mandatario.



Esto es así si la ejecución del plan, anunciado por el Presidente en julio del año pasado en la instalación del congreso, es decir hace 7 meses, se cumple.



Reportes del diario Portafolio, que tienen como fuente el Ministerio de Hacienda, señalan que del plan sólo ha iniciado el 45% y se encuentra en fase de licitación. Los demás se siguen estructurando y preparando. Es decir, existe una duda razonable de que a 18 meses de terminar el mandato, el 67% de avances previstos en el documento no se logre.



El documento tiene muchas cosas interesantes y recomiendo su lectura. Es un buen esfuerzo por entender la situación y tratar de encontrar una ruta para salir de esta imprevisible coyuntura.



Lamentablemente y esta es mi crítica central: el sentido de la urgencia de la situación no parece ser el adecuado. El plan se lanzó hace 7 meses y solo menos de la mitad de sus iniciativas han comenzado.



El volumen de gasto público nuevo, no parece ser suficiente para un colapso de la demanda agregada como el que estamos viviendo.



César Caballero Reinoso

Director de Cifras y Conceptos

ccaballero@cifrasyconceptos.com