Sobre el plan de vacunación

El avance del Plan Nacional de Vacunación es notorio y es bueno reconocerlo. Hoy, 14,7 millones de personas han recibido el esquema completo de vacunación. También se duplicó el número de UCIS disponibles y ello ha fortalecido la estrategia de contención de los casos graves.



Un amplio grupo de funcionarios públicos y personal médico ha venido trabajando para comprar las vacunas. Se ha montado un importante aparato logístico y de distribución que ha permitido una aceleración en el ritmo de vacunación.



Esto es cierto e innegable, como también que el plan no ha funcionado como estaba previsto. Eso es normal y previsible. Estos ejercicios se hacen para tener una guía que se pueda monitorear y corregir cuando sea necesario. El problema ocurre cuando se desea, a toda costa y costo dar la impresión que las cosas van a las mil maravillas y se asume que cualquier alerta o comentario es un ataque a las personas, instituciones o procesos.



Esta semana, por ejemplo, luego de un aumento importante en el ritmo de vacunación que reconozco, hay una serie de elementos de la estrategia que no parecen estar funcionando: hay problemas con el suministro de vacunas y la distancia entre las dos dosis para algunas personas parece estar excediendo la recomendación de los fabricantes. El ritmo de inoculación ha venido bajando, existe un rezago cercano al 37% en el cargue de la información. El gremio de las IPS ha manifestado que sólo han recibido el 27% de los recursos para remunerar su trabajo. Incluso la Contraloría General, ha señalado los enormes rezagos en el giro efectivo de los recursos. Además, existen reportes de algunas secretarías de salud departamental, sobre el bajo nivel de inmunización del Plan básico de vacunas poniendo en riesgo los logros de más de 3 décadas del país en este frente.



Son alertas necesarias para que se tomen correcciones y existe un deber ciudadano de señalarlo. Flaco favor le hace al país, la sociedad y al gobierno ese grupo de personas que solo aplauden a los poderosos de turno y por defender una posición política niegan la existencia de problemas y la necesidad de corregirlos.



Desde el principio el gobierno fijo una meta clara: 35 millones de personas mayores de 18 años completamente vacunadas al 31 de diciembre. A inicios de septiembre no hemos llegado a la mitad. Ojalá se cumpla, ese es mi mayor deseo. Pero no olvidemos que esa es una meta de gestión, no de resultado, pues Colombia acumula un total de 125 mil muertes por la covid 19 y es uno de los países con mayor tasa de mortalidad por cada 10 mil habitantes en el mundo. Ese indicador de resultado no puede ser ni olvidado ni reclamado como un éxito.



César Caballero

Gerente Cifras & Conceptos S.A.