El romanticismo ferroviario

La publicación del borrador del Ministerio de Ambiente que modifica el decreto 1076 de 2015 despertó la indignación colectiva. La noticia era perfecta para generar titulares que llevaran a clics rápido: eliminan requisito de consulta previa para proyectos ferroviarios.

Sin embargo, eliminar la necesidad de tener licencias ambientales, con todo lo que implican, para que se concreten proyectos ferroviarios urbanos en trazados ya existentes, no suena tan mal. Por lo demás, sería una propuesta que cobijaría menos de una decena de proyectos. Las ciudades necesitan más y mejor transporte público y dado que se trata de corredores ya existentes, ya se amortizó el impacto de las vías férreas en el trazado urbano.



El problema de la propuesta, sin embargo, está en el fondo. Y en este caso, el fondo es la romantización de los trenes como solución a los problemas de la modernidad y la eliminación de los privados en la ecuación. Soy de las que creen que debe haber más trenes en todas partes. En cada viaje Medellín-Bogotá saco cálculos de servilleta en la sala de espera de cuanto costaría tener un tren entre las dos cuidades. Ninguna cuenta me da sin una concesión.



Colombia abandonó los ferrocarriles antes de que pudieran despegar y no necesariamente fue por miopía: el transporte de carretera permitía mayor flexibilidad para el movimiento de carga y de pasajeros, a costos más bajos y sin la necesidad de la operación a perpetuidad de un sistema.



Por lo demás, los proyectos ferroviarios en Colombia y en el mundo tenían consistentemente problemas de sobrecostos, corrupción y fallas de operación. No es menor que uno de los escándalos de corrupción más sonados de la historia es el de Union Pacific en EE. UU., en el que se montó un tinglado de financiamiento para esconder coimas y sobre costos que enfrentó a republicanos y demócratas y casi le cuesta la reelección a Ulyses Grant, en tiempos en los que no había redes sociales.



En Colombia, uno de los grandes protagonistas de la construcción de ferrovías fue el cubano Francisco Cisneros, cerebro y lobbista de varios proyectos en Latinoamérica cuyas prácticas podrían de calificarse como extremas. Hoy, el mismo Cisneros, sería el enemigo perfecto del Presidente Petro: un negociante extranjero que lograba alinear las inversiones del Estado para construir proyectos que operaban privados.

​

Yo no soy enemiga de las concesiones, ni de los empresarios, ni de los negociantes. Soy de las que creen 0con convicción en el poder transformador de la inversión privada.



Y por eso, creo que es imposible construir proyectos de este tipo sin una pata pública y una privada, entendiendo que por muy románticos que nos parezcan los trenes, la construcción de vías debe tener todos los controles posibles, incluyendo las licencias ambientales. Sin embargo, también creo que la mejor forma de controlar riesgos es distribuyéndolos entre públicos y privados.



Cristina Vélez Valencia

Decana Escuela de Administración, Universidad Eafit.