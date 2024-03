11 meses de caída

El 2024 no arrancó bien para la industria, el comercio y la vivienda popular. El Dane publicó ayer los resultados del desempeño de las industrias manufactureras y del comercio minorista que prolongaron la larga tendencia negativa que caracterizó ambos sectores durante el 2023. De acuerdo a la entidad estadística, la producción industrial cayó en enero pasado 4,3% mientras que las ventas reales de los industriales registraron un descenso de 4,1%.



En cuanto a los comerciantes minoristas, sus ventas bajaron 3,9% en comparación con el mismo período del año pasado mientras que el personal ocupado disminuyó 0,2%. Estas cifras ratifican una alarmante racha de once meses consecutivos de caída en dos de los sectores más cruciales para la economía y protagonistas de cualquier estrategia de reactivación.



A lo anterior se debe añadir el comportamiento negativo en las ventas e iniciaciones de la vivienda de interés social (VIS). Según Camacol, el gremio de los constructores, en febrero pasado las ventas de VIS se redujeron 20,6%, cumpliendo 20 meses seguidos de reportes negativos. En cuanto a las iniciaciones, el descenso está en 55,6% en el segundo mes del año, acumulando así doce meses consecutivos de variaciones negativas.



Que las caídas en estas actividades productivas, generadoras de producto y de empleo, se hayan convertido en paisaje no es buen síntoma. Comerciantes, industriales, constructores- y empresarios de otros sectores- continúan a la espera de un plan integral para enfrentar la desaceleración de la economía colombiana. Le corresponde al Gobierno Nacional, y en particular a las autoridades económicas, asumir el liderazgo activo para sacar a las actividades productivas del enfriamiento y retornar a la senda de crecimiento.



Un mes es poco tiempo para pronosticar cómo se perfilará el resto de este 2024. No obstante, el tiempo pasa y las pérdidas se siguen acumulando. Los efectos de tantos meses consecutivos en contracción no solo se sienten, sino que continuarán experimentándose después de que se quiebre esta racha negativa. Se requieren acciones rápidas, puntuales y orientadas especialmente a sectores como las industrias, los comercios y los constructores de vivienda.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

​X: @pachomiranda