2023 en Colombia: inflación

El año pasado la galopante inflación se convirtió en uno de los fenómenos sociales y económicos de mayor impacto tanto en Colombia como en el resto del mundo. La semana pasada el informe del Dane sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre pasado ratificó que la variación anual de los precios en Colombia alcanzó el 13,12 por ciento, la más alta registrada desde 1999.



Lo más grave es que esta inflación, jalonada por un aumento de 27, 8 por ciento en los alimentos y de 18 por ciento en restaurantes, hoteles y artículos del hogar, golpea con mucha mayor severidad a los hogares de menores recursos. De acuerdo al Dane, mientras el IPC para los hogares pobres y vulnerables llegó al 14,98 y 14,8 por ciento respectivamente, la variación anual para las familias de ingresos altos fue de 11, 52 por ciento. Queda claro que el alza del salario mínimo del 16 por ciento para este 2023 resistirá poco los embates del alto costo de vida, al menos al arranque del año.



En otras palabras, la lucha contra la inflación debería constituir una de las prioridades de política social y económicas del Gobierno Nacional. Causa curiosidad escuchar a la administración Petro hablar constantemente de “igualdad” y de atención a los más necesitados mientras que las estrategias para combatir o, aunque sea morigerar, las consecuencias de la disparada de los precios sobre la capacidad de compra de los más pobres no cuentan con un énfasis similar a otras políticas de la Casa de Nariño.



De hecho, el Ministerio de Hacienda lanzó al final del año pasado una estrategia anti-inflación con seis medidas, cuyo balance deja mucho que desear. No se trata de desconocer la evidente incapacidad de muchas herramientas ejecutivas para hacerle frente a presiones inflacionarias con fuerte componente global, sino de reconocer la necesidad de ajustar y fortalecer aquellas con posibilidad de afectar las dinámicas locales.



Por ejemplo, el paquete de desindexación del salario mínimo, cuyos productos ya superan el centenar, necesita acelerarse en aras de reducir su efecto durante la ‘cuesta de enero’, la andanada de alzas en las tarifas que caracterizan el primer mes del año.

Otro frente que necesita robustecerse es el de los precios de la energía que, si bien han venido bajando su presión en el IPC nacional, han experimentado una reducción insuficiente ante la magnitud de la problemática. En el caso de la Costa Caribe, decisiones adicionales sin duda se requieren.



En materia de los costos de los alimentos, es momento de que el Gobierno Nacional tome la iniciativa en buscar espacios de diálogo con los sectores productivos como el agropecuario o el industrial para el despliegue de medidas conjuntas destinadas a mitigar costos a lo largo de las cadenas de valor. Medidas que deben surgir del consenso público-privado y no de la imposición de controles o de mayores disrupciones a la dinámica del mercado.



Las señales que envíen las autoridades económicas sobre la preocupación de la inflación deben ser sincronizadas por todo el Ejecutivo, racionalizando los gastos y sincronizando subsidios y ayudas monetarias.



Este ritmo de la inflación -que en otros países de la región ya ha dado algo de respiro- muestra que, al menos durante el primer trimestre de 2023, el alto costo de vida continuará agobiando las finanzas de los hogares colombianos. Por los lados del Banco de la República, estos guarismos invitarán al Emisor a mantener la política de alzas en las tasas de interés que caracterizó el 2022 y que seguirá por ahora en el nuevo año.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda