52 mil sueños

El programa de subsidios para la vivienda social ‘Mi Casa Ya’ es de las pocas iniciativas públicas que vienen de la administración anterior que el gobierno de Gustavo Petro accedió a continuar -obviamente con modificaciones y ajustes-. La decisión es acertada ya que, como lo demostraron evaluaciones de impacto de esta política pública publicadas hace un año, sus resultados reflejan que sus beneficiarios tienen menos probabilidad de estar en la pobreza y de registrar indicadores negativos de vivienda y mejora la equidad de género.

‘Mi Casa Ya’ constituye una experiencia exitosa de coordinación entre el sector público, los constructores privados y el sector financiero, que se ha sostenido ya por tres gobiernos. Por ese destacado impacto socioeconómico y por esos valiosos aprendizajes público-privados es que los recientes llamados de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) sobre el programa como y el de la vivienda social deben ser atendidos con cuidado. No hay que olvidar que siete de cada diez unidades que se vende en el país con de interés social.



El gremio de los constructores ha venido enviando unas serias alertas sobre la desaceleración en el sector, y en especial frente a la vivienda de interés social (VIS). Las señales no son positivas: en febrero Camacol reporta una contracción en VIS de al menos 64%. Los desistimientos en la compra de casas sociales en el primer bimestre de este año subieron a 3.934 en comparación con los 1.654 registrados en el mismo período de 2022. Solo en Bogotá este indicador llegó al 47% en los dos primeros meses de 2023

Por ejemplo, en Atlántico la venta de VIS nueva en los doce meses a febrero cayó un 17% mientras que en Antioquia la venta de vivienda nueva en general se redujo en un 12,9%.



Tras varios años con récord históricos en el sector, el endurecimiento de las condiciones de financiamiento tanto para hogares como para constructores -producto de las altas tasas de interés de la lucha contra la inflación disparada- se suma a los altos costos de los materiales e insumos. De hecho, solo en enero el alza en los materiales fue de 14,6%. Lo anterior dificulta los cierres financieros de los proyectos que, por ejemplo, terminan con menos acabados frente a difíciles estrategias de optimización de costos.



A todo lo anterior se deben añadir dificultades dentro del despliegue del programa de ‘Mi Casa Ya’. Sin desconocer que el Ministerio de Vivienda goza de la potestad de modificar y ajustar el diseño de la iniciativa, sus instrumentos de focalización y demás características, el objetivo de todas las partes involucradas -Gobierno, constructores, sector financiero y beneficiarios- es que los proyectos lleguen a feliz término y decenas de miles de hogares colombianos tengan su vivienda propia.



Esa necesaria coordinación debería, por ejemplo, abrir la puerta a 52 mil compradores de vivienda social, hoy en el limbo, para que a través de una transición de ‘Mi Casa Ya’ pudieran cumplir ese sueño. Según cálculos de Camacol estas 52 mil unidades representan una inversión de 6,3 billones de pesos que requiere de la contraparte del subsidio. Además, queda claro que el programa requiere asegurar muchos más recursos de los que hoy cuenta para sostener una dinámica positiva de la construcción de VIS.



El Gobierno Nacional ha reconocido la importancia de una iniciativa de subsidios como ‘Mi Casa Ya’, le introdujo sus énfasis y sus orientaciones válidas, pero debe, como mínimo, sostener una transición para no romper esas decenas de miles de sueños de colombianos tras su casa propia.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda