70 años de Ecopetrol

El pasado 25 de agosto Ecopetrol, el conglomerado empresarial más grande del país, cumplió 70 años de creación. En 1951, tras la reversión de los activos de Mares, que dio origen a la explotación de hidrocarburos en Colombia, nació la Empresa Colombiana de Petróleos. Siete décadas después el Grupo Ecopetrol no sólo está en el corazón de la actividad petrolera nacional, sino que se ha ampliado a gas, transporte y ahora transmisión de energía.



Los hitos en la historia de Ecopetrol marcan el surgimiento y la consolidación del sector de hidrocarburos en el país. El manejo de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, el hallazgo de gas natural en La Guajira, descubrimientos históricos del sector como Caño Limón en 1983, la construcción de los oleoductos, el paso de Colombia a país exportador, el desarrollo de Cusiana en los años noventas, así como la emisión de acciones en 2006 cuentan una trayectoria de desarrollo no solo técnico y corporativo sino también de las zonas de influencia y del país, en general.



Ecopetrol llega a este aniversario en medio de resultados históricos. El segundo trimestre de este año es el mejor registrado en la historia de la empresa con un ingreso consolidado de 19 billones de pesos y una utilidad neta de 3,7 billones de pesos. Los altos precios del barril más la tasa de cambio favorable y las eficiencias productivas -incluso aguantando el golpe de los bloqueos del paro nacional- no solo propulsan este desempeño, sino que permiten asumir apuestas estratégicas con miras a las próximas décadas.



Hace tan solo una semana la empresa le compró al Gobierno Nacional el 51,4 de su participación accionaria en Interconexión Eléctrica (ISA) por unos 14,23 billones de pesos. Esta operación, considerada el “negocio del año” en Colombia, es una apuesta ambiciosa de la petrolera estatal en su camino hacia la transición energética.



Con esta adquisición del grupo ISA, Ecopetrol ingresa de lleno al negocio del transporte de energía eléctrica con presencia en seis países latinoamericanos, junto a infraestructura y telecomunicaciones. La integración de ambos conglomerados y sus respectivos gobiernos corporativos es un desafío empresarial de marca mayor que le podría permitir a la petrolera estatal incorporar lecciones del sector energético en sus estrategias de descarbonización y de sostenibilidad.



De hecho, la empresa colombiana con más ingresos se ha comprometido con metas como lograr cero emisiones netas de carbono al 2050, que implican reducir su huella. Asimismo, ha anunciado en este año la construcción de siete nuevos parques solares en Meta, Huila, Antioquia y Bolívar. Esta estrategia de Ecopetrol está en sincronía con los debates que las empresas petroleras más grandes del mundo están dando acerca de las avenidas futuras tanto de explotación de hidrocarburos como de la energía en general en una sociedad cada vez más preocupada por los combustibles fósiles.



En momentos en que influyentes dirigentes políticos como el senador Gustavo Petro, quien encabeza las encuestas de la campaña presidencial, proponen ponerle fin a la extracción petrolera en Colombia, Ecopetrol busca no solo un futuro más orientado a la energía eléctrica y con menos emisiones de CO2, sino también una explotación de hidrocarburos con más eficiencia y sostenibilidad.



Más que lanzar llamados a acabar el petróleo, inviables desde lo fiscal y confusos en su implementación efectiva, las discusiones deben orientarse tanto al desarrollo futuro del off-shore y los yacimientos no convencionales como de la inevitable ‘electrificación’ de grandes segmentos de la economía colombiana. Ecopetrol es un actor crucial en ese camino energético de las próximas décadas.

Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda