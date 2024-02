A dos dígitos

Ayer el Dane publicó los resultados del mercado laboral colombiano para diciembre pasado y el 2023. De acuerdo a la organización estadística, la tasa de desempleo nacional cerró el año en 10 por ciento y en el período entre enero y diciembre registró un 10,2 por ciento. Si bien ambos datos terminaron más abajo que al final de 2022, el regreso a los dos dígitos genera preocupación ante las perspectivas laborales para el nuevo año.



Que la medición del desempleo haya registrado el 10 por ciento en el último mes del año pasado no debería sorprender a nadie. Prácticamente desde agosto analistas económicos habían disparado las alertas en torno al aumento en la tasa desestacionalizada.



Aunque la tasa de desocupación registró entre agosto y diciembre del 2023 guarismos más bajos en comparación con los mismos períodos del año anterior, mes a mes la dinámica laboral mostraba su deterioro. Mientras en agosto la tasa desestacionalizada marcó 9,4 por ciento, diciembre terminó en 10,8 por ciento.



Muchos ciudadanos no comprendían el por qué la economía colombiana registraba, durante la segunda mitad del 2023, desempeños negativos, los niveles de desempleo se mantenían incluso por varios meses consecutivos en un dígito. Mientras las actividades comerciales, industriales y de construcción no levantaban cabeza, ese freno en la dinámica productiva parecía no traducirse en el mercado laboral.



La respuesta de los analistas se sostuvo: en unos meses la ralentización de la economía cerraría el rezago con la creación de puestos de trabajo.



El informe del Dane confirma que la desaceleración económica ya se está manifestando en el aumento de las tasas de desempleo en el país. El 2024 parte de un desempleo en dos dígitos y el horizonte no muestra señales optimistas de un quiebre de esa tendencia en el alza de la tasa desestacionalizada.



A lo anterior hay que añadir los anémicos resultados en generación en promedio de nuevos puestos de trabajo del comercio, las industrias manufactureras y la construcción durante 2023. Esta situación es aún más preocupante si se tiene en cuenta que estas actividades son tradicionalmente jalonadoras de empleo.



Como si faltaran más razones, la urgencia de crear nuevos puestos de trabajo formales y estables constituye otro motivo que sustenta la necesidad de una estrategia integral de reactivación de la economía nacional.



El Gobierno Nacional y los empresarios, principales creadores de empleo en el país, deben desarrollar en conjunto medidas de cooperación público-privada orientadas a incentivar la formalidad laboral. Es el momento de recoger lecciones aprendidas de crisis del pasado para desplegar los instrumentos necesarios.



Tampoco se puede olvidar que la administración Petro está impulsando en el Congreso de la República un proyecto de reforma laboral que se concentra en quienes ya tienen empleo y en los sindicatos. La tendencia de deterioro de la dinámica laboral en el país es el mejor campanazo de alerta para la modificación drástica del actual articulado que transita el Legislativo.



A los congresistas les corresponde preguntarse si se debe aprobar una iniciativa de cambio en las normas laborales que evita enfocarse en generar muchos más puestos de trabajo y en formalizar con incentivos a quienes hoy laboran en la informalidad.



El músculo y la capacidad de crear empleo está mayoritariamente en el sector privado y en las empresas de todos los tamaños. En vez de promover medidas laborales que desestimulan abrir más vacantes, el Gobierno Nacional debe buscar espacios de trabajo conjunto verdadero y orientado a la reactivación.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

​X: @pachomiranda