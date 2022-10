Abriendo puertas

Ayer el embajador del Reino Unido en Colombia, George Hodgson, confirmó lo que el día anterior el presidente, Gustavo Petro, había anticipado: el levantamiento de la exigencia de visa de turismo a los colombianos por parte de ese país. El gobierno de Londres se sumaba así a los más de 85 países y otros tantos territorios a los cuales un compatriota puede ingresar con su pasaporte.

Este es un logro que se oficializa durante la administración Petro y que se viene gestionando hace varios años durante los previos gobiernos de Iván Duque y Juan Manuel Santos, quienes desarrollaron, con distintos énfasis, estrechas relaciones con el Reino Unido. Constituye el resultado del trabajo arduo y compromiso diplomático de varias administraciones, cancilleres, funcionarios y embajadores tanto del lado colombiano como del británico.



Colombia ha venido desplegando desde hace unos años una política de Estado para levantar las distintas restricciones -en específico las visas- que la mayoría de naciones del planeta tenían impuestas sobre los visitantes colombianos. Cada una de esas visas o barreras que la diplomacia nacional logra remover es un voto de confianza a Colombia, en términos de no caer en abusos migratorios o aumentos de delitos trasnacionales. Asimismo, abre las puertas a los colombianos para aprovechar, en palabras del embajador Hodgson “las oportunidades de turismo, intercambios culturales, de oportunidades de negocios, de deportes y más”.



El pasaporte colombiano no es hoy la llave que abre centenares de destinos y naciones -ese título se lo llevaría el japonés y otros asiáticos- pero ha mejorado mucho recientemente. Ante los lazos educativos, familiares y comerciales de muchos colombianos con el Reino Unido, este levantamiento de la visa de turismo -y la posibilidad de tomar cursos cortos y hacer negocios- seguramente llevará a superar los 12 mil visitantes colombianos del primer semestre de este año.



Este tipo de anuncios, en especial si provienen de naciones ricas, siempre se contrastan con los altos costos que para un colombiano del común implica viajar y gastar en divisas. Con el dólar disparado -ayer alcanzó un cuarto máximo histórico en lo corrido de 2022 en $4.743- estudiar, visitar o hacer negocios en un país como el Reino Unido se percibe como algo inalcanzable, por más requisitos que se remuevan.



Negar el efecto de la actual devaluación es necio; no obstante, que la puerta sea más difícil de acceder no le quita el hecho de que está más abierta para muchas más actividades que antes de estos anuncios. De hecho, la siguiente pregunta que hay que hacerse es por qué, más allá de los turistas y los estudiantes, tantos colombianos y sus empresas no aprovechan con más intensidad esas oportunidades que esta política de Estado de levantamiento de visas ha generado a lo largo y ancho del planeta.



Ante esta decisión del gobierno de Londres es inevitable girar la cabeza a EE. UU., el principal socio comercial colombiano. El embajador de Bogotá en Washington, Luis Gilberto Murillo, ya anunció que la solicitud para retirar la visa de turismo a Colombia ha sido formalizada. Por varias razones técnicas -entre esas las tasas de rechazo a solicitudes de visa- que la Casa Blanca siga los pasos del 10 de Downing es muy poco probable. Lo que sí se podría pedir sería la aceleración de los procesos de visado para los nacionales que enfrentan largas listas de espera de más de dos años.



Quitar una visa es más que levantar un requisito costoso y demorado, implica más estudiantes, más encuentros familiares, más intercambios culturales y, ojalá, muchos más negocios.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda