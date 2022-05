Acción ejecutiva

Desde hace varios años la discusión sobre el rol de las empresas, sus fundadores y sus directores ejecutivos en el debate público y social ha estado sobre la mesa. Tanto las escuelas de negocios como entidades multilaterales y foros internacionales, pasando por consultores globales y poderosos fondos de inversión, han venido insistiendo en que el papel de los dirigentes empresariales trasciende el abordaje clásico de la maximización de utilidades para los accionistas de Milton Friedman.

De hecho, en años recientes, las fronteras de la tradicional responsabilidad social corporativa se han venido empujando hacia nuevos conceptos como el del ‘capitalismo de grupos de interés’. No solo los criterios ESG -ambientales, sociales y de gobernanza, por sus siglas en inglés- toman cada vez más importancia en la toma de decisiones financieras y de proyectos sino también muchas compañías, incluidas colombianas, emplean brújulas como la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para guiar sus iniciativas de sostenibilidad.

Si bien el debate no está zanjado, la crisis social y económica que trajo la pandemia del coronavirus ha dinamizado la discusión de hasta dónde las empresas y los líderes empresariales deben involucrarse con los asuntos que preocupan a las sociedades. En medio de una senda de reactivación económica -jalonada particularmente por las decisiones de inversión y empleo de millones de empresarios de todos los tamaños en el país- no cesan los llamados en Colombia a una mayor intervención estatal a sectores económicos como el energético y hasta a restringir a las compañías a repartir sus políticas de dividendos. Aunque es entendible que los empresarios eviten involucrarse en el debate de los problemas más acuciosos de nuestra sociedad, sus voces son hoy más necesarias que nunca. A la par de la valiosa representatividad y accionar de los gremios y asociaciones del sector productivo, los colombianos esperan que las empresas y sus CEOs hablen “de políticas, y no de política”.

Así lo refleja la más reciente edición del ‘Barómetro de Confianza’ de la firma Edelman que confirma que las compañías generan confianza en los colombianos y, por eso mismo, el 66% siente que éstas no hacen lo suficiente frente a la desigualdad económica.

De hecho, 58% espera con fuerza que los presidentes y gerentes de las empresas en el país hablen más de empleo y economía, mientras que 55% considera “obligatorio” que hablen de tecnología e innovación.

Que los dueños de los grupos empresariales y sus líneas directivas manejen una agenda pública alrededor de los temas económicos, tecnológicos, educativos y climáticos, es un complejo escenario en Colombia, con unas notables excepciones. Un reciente estudio de Llorente y Cuenca, en asocio con este diario, revisó más de 1,7 millones de mensajes en 2021 y encontró que la presencia de las 256 empresas más grandes del país y sus CEOs están prácticamente ausentes de la conversación digital.

No obstante, la confianza que los colombianos depositan en las empresas es un activo crucial en la defensa tanto de la iniciativa privada como de las libertades económicas. Varias encuestas muestran que, con altibajos, la percepción pública del empresariado se ha sostenido en medio de una generalizada crisis institucional. En momentos de tensiones políticas, de una reactivación con rezagados y de la presión por cambios, la ausencia de voces empresariales deja un inmenso vacío en el debate público e impide una mejor comprensión social sobre la experiencia y la visión del sector privado.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda