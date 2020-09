“Hacer ese propósito de que Colombia sea el Silicon Valley de América Latina. Estamos caminando en la dirección correcta”.



Estas son palabras del presidente Iván Duque en la apertura del congreso de Andicom, que convoca a los distintos actores gubernamentales, empresariales y sociales de la industria de las TIC.



A primera vista, la comparación presidencial con el clúster tecnológico más importante del mundo parece exagerada. A fin de cuentas, si Silicon Valley fuera un país, sería una de las naciones más ricas del mundo con un PIB regional aproximado de 275 mil millones de dólares y un producto per cápita de más de 128 mil dólares al año.



Pero si interpretamos el discurso presidencial como la intención de posicionar a Colombia con un destino atractivo de inversión con base tecnológica, el balance del Gobierno en transitar ese camino es mucho más positivo.



Desde su inicio, la administración Duque se comprometió con una agenda de transformación digital, que incluía la creación de una consejería presidencial sobre el tema y una apuesta a la digitalización de trámites y servicios estatales. De hecho, en el balance de los dos años del Gobierno, este sector registró evaluaciones positivas alrededor de la aprobación de la ley de modernización de las TIC y la subasta del espectro, entre otros.



La irrupción del coronavirus, junto a las medidas sanitarias para luchar contra la pandemia, desataron un proceso de aceleración digital que experimentaron no solo el Estado, sino también las empresas y los hogares.



Los más de cinco meses de confinamiento exacerbaron las inequidades digitales de la sociedad colombiana y ratificaron la pertinencia de una estrategia de transformación digital liderada directamente desde el despacho presidencial.



Desde el uso de la tecnología para la lucha contra la covid-19 en términos de monitoreo y rastreo de contagios, hasta la disparada en el comercio electrónico pasando por la masificación del teletrabajo, son tendencias que confirman el choque de la pandemia como un poderoso acelerador del cambio digital.



La encuesta de comercio electrónico de la Andi en medio de esta crisis sanitaria muestra que para casi el 70 por ciento de las empresas se justifica el e-commerce en sus negocios.



En este nuevo entorno social y empresarial debería ganar preponderancia en la agenda presidencial la ‘pata’ digital del plan de reactivación económica. Los 17 proyectos que integran ese componente tecnológico -como la modernización de la Dian, el expediente electrónico para el sector Justicia y el catastro multipropósito- ameritan una atención y una prioridad similar a la de las iniciativas de infraestructura o energía.



Asimismo, comparten con el resto de los paquetes de reactivación la urgencia de pisar el acelerador para que su implementación contribuya de manera específica al esfuerzo de recuperación económica.



De hecho, son 168 los proyectos de transformación digital y modernización de servicios ciudadanos en el Ejecutivo, distribuidos en 17 sectores más las superintendencias y los departamentos administrativos. A estos se deben sumar iniciativas que ya dan sus primeros pasos como la formación de los 100 mil programadores y la generación de las 10 mil zonas digitales.



Pero esta aceleración de los procesos de transformación digital no se limita solo al Estado, sino que estos cobijan tanto a las empresas como a la conectividad de los hogares. La pandemia del coronavirus está exigiendo solo para sobrevivir en la economía una capacidad, una alfabetización y una conectividad de la que muchos negocios y ciudadanos hoy carecen.



El papel de la transformación digital de negocios, Estado y hogares para la reactivación económica desborda el plan del Gobierno.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda