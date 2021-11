Acelerar primero, endurecer después

El pasado viernes el presidente Iván Duque anunció en su cuenta de Twitter que, a partir del primero de diciembre, “el requisito de carnet de vacunación se ampliará de una dosis, a esquemas completos”. La decisión se toma para “incentivar a los colombianos a vacunarse y proteger a los vacunados”.



Esto implica un endurecimiento a las restricciones para la asistencia a eventos masivos como conciertos y a establecimientos públicos como bares, restaurantes, cines y escenarios deportivos y culturales, que desde el pasado 16 de noviembre requerían que los ciudadanos pudieran probar al menos una dosis.



Colombia no está sola en la adopción de medidas restrictivas en contra de las personas no vacunadas. En medio de la cuarta ola de contagios de covid-19 varios países europeos y Estados Unidos están regresando a confinamientos e imponiendo restricciones. La semana pasada Austria anunció que a partir del próximo primero de febrero la inmunización será obligatoria para todos los ciudadanos mientras que Alemania, Países Bajos, Bélgica, Noruega, Irlanda, Eslovaquia y República Checa debaten políticas de restricción a los no vacunados dentro de sus estrategias contra el coronavirus.



Las implicaciones de este anuncio presidencial no son menores. No solo se traducen en limitaciones a las libertades de millones de colombianos que no cuentan hoy con sus esquemas completos sino también despiertan interrogantes sobre la capacidad de aplicar con efectividad estas restricciones en los lugares y establecimientos públicos. Es difícil garantizar que estos requisitos para los usuarios y clientes sean exigidos en todos los eventos y espacios. En otras palabras, ¿cuenta el plan nacional de vacunación con el suficiente ritmo de aplicación de dosis, la suficiente equidad en su llegada y las suficientes estrategias de persuasión a escépticos y incrédulos como para imponer la inmunización completa obligatoria?



Una mirada a los resultados más recientes de vacunación refleja que, a pesar de los avances, queda trecho por recorrer. En Colombia alrededor de 23,4 millones de personas cuentan con sus esquemas completos de inmunización, esto es, aproximadamente un 46 por ciento de la población. La diferencia entre quienes cuentan con las dosis requeridas y quienes reportan solo una es de más de 10 millones de ciudadanos.



Si bien diariamente se pueden llegar a aplicar más de 400 mil dosis en el país, es probable que, al iniciar la exigencia de la vacunación completa, más del 40 por ciento de la población nacional no apruebe estos requisitos. Queda la duda sobre si este endurecimiento es apropiado en estos momentos y si no era más aconsejable mantener la restricción sobre aquellos no que contaran con ninguna dosis.



Otra arista clave para analizar es la de la equidad. Las encuestas muestran un mayoritario apoyo de los colombianos tanto a la vacunación como a la aplicación de ciertas limitaciones a los no vacunados. No obstante, ya se vienen marcando brechas en las coberturas de inmunización dentro de los colombianos dependiendo de la geografía, si habitan en zonas rurales o apartadas e incluso si pertenecen a hogares pobres. Es tan preocupante el bloque minoritario de los escépticos que se resisten a vacunarse como de aquellos que quieren pero, por distintas razones, no pueden.



Si el camino del Gobierno Nacional es el endurecimiento contra los no vacunados, como lo evidencian estas decisiones, el énfasis debe estar en acelerar los ritmos, el acceso equitativo y la persuasión de los que faltan por completar sus esquemas. Acelerar primero, endurecer después.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda