Ahora, las reformas

Terminada la temporada electoral y reconfigurado el mapa político de las regiones, se reactiva la dinámica nacional, en especial la correspondiente a la actividad del Congreso de la República. Tras los comicios locales regresan esta semana los parlamentarios con un orden del día donde se destacan los trámites del accidentado paquete de reformas-laboral, salud y pensional- que impulsa la administración Petro.

Pero este retorno a los debates legislativos se da en medio de un contundente mensaje que la mayoría de los votantes colombianos le enviaron en las urnas al Gobierno Nacional. La intromisión del presidente de la República, Gustavo Petro, especialmente en los temas de Bogotá y su proyecto de primera línea del metro, se tradujo en una sonora derrota de su candidato a la alcaldía del Distrito Capital, así como en la notoria ausencia de amigos del Ejecutivo en el palmarés de ganadores del domingo pasado.



La pregunta, entonces, que sigue es cómo la incapacidad del Pacto Histórico de consolidar el viraje ideológico hacia la izquierda dentro del electorado impactará en el trámite de las reformas petristas en el Congreso.



¿Podrá la Casa de Nariño ignorar el varapalo electoral en los comicios regionales y continuar empujando los proyectos de reformas a la salud, sistema pensional y normas laborales, sin mayores modificaciones?



Precisamente en cómo responda el primer mandatario a este nuevo mapa político- radicalización del discurso o un acuerdo concertado se definirá buena parte del rumbo de este segundo año de gobierno. Un informe poselecciones de J.P. Morgan califica como “más arduo” el esfuerzo de la coalición gubernamental para la aprobación de los textos legislativos “sin modificaciones”.



El balance electoral para partidos centristas y en independencia del Ejecutivo se trasladará inevitablemente en un mayor poder de negociación de los congresistas que regresan de las campañas regionales.



De optar por el camino de atrincheramiento en sus propuestas originales de reformas, el presidente Petro corre el gran riesgo de desalinear aún más su agenda del sentir general de los colombianos.



Los comicios locales ratificaron no solo el descontento ciudadano con la falta de resultados de la Casa de Nariño, sino también la falta de entusiasmo que despierta el actual paquete reformista del Ejecutivo. De hecho, la reconfiguración del mapa político regional le abre a Petro la oportunidad de concertar los proyectos de ley con los bloques en el Congreso y así rodearlos de mayor legitimidad.



Cabe aclarar que este equilibrio surgido de las urnas el domingo pasado no significa que los parlamentarios independientes ignoren las múltiples alertas que han surgido alrededor de los textos de salud, pensiones y régimen laboral.



La revisión técnica que expertos, centros de estudios y gremios han realizado de los articulados- incluyendo las alarmas, por ejemplo, sobre el modelo público de salud, o sobre la afiliación forzosa hasta tres salarios mínimos a Colpensiones, constituirán unos insumos valiosos en las futuras concertaciones. De emprender una ruta de diálogo alrededor de las reformas, la administración Petro deberá realizar concesiones en torno a estos puntos críticos.



En conclusión, las urnas regionales enviaron un mensaje tanto al Gobierno Nacional como al Congreso de la República que no debería pasar desapercibido y configura un camino hacia la concertación, basada en soluciones y abordajes técnicos, no ideológicos.





FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

@pachomiranda