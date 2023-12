Al oído del cónclave

Toda esta semana el presidente de la República Gustavo Petro ha estado reunido en un ‘cónclave’ con su gabinete para el corte de cuentas de la gestión de una veintena de altas entidades en el 2023 y la revisión de los planes programados para el 2024.



La ‘cumbre’ de la cúpula del Gobierno ha estado marcada, según reportes de varios medios de comunicación, por la inconformidad del primer mandatario tanto con algunos funcionarios, como con el ritmo de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Estas sesiones estratégicas llegan en momentos en que la administración Petro cierra un 2023 con más ausencias y carencias que logros tangibles.



De hecho, en comparación con el ambiente positivo y las altas expectativas que se respiraban hace doce meses, este fin de año concluye con un aumento del pesimismo ciudadano sobre el rumbo del país y un declive de la popularidad y aprobación presidenciales. Más aún, el 2023 transcurrió en medio de un accidentado e infructuoso trámite del paquete de reformas impulsadas por la Casa de Nariño.



La necesidad de un redireccionamiento ejecutivo del Gobierno se hace aún más evidente cuando se revisan los avances durante 2023 de la ‘agenda del cambio’. No hay claridades en las transformaciones radicales en frentes tan cruciales para el Presidente como la transición energética, la economía popular, las alianzas público-populares en la construcción de vías terciarias, la reforma agraria, la profundización educativa y el modelo de atención en salud, entre otras banderas.



El tiempo pasa y la promesa de cambio que llevó al actual Ejecutivo al poder sigue sin traducirse para la mayoría de colombianos. El llamado presidencial a acelerar la implementación de su Plan de Desarrollo es acertado y perentorio.



El año entrante se perfila como el período crucial para trasladar las propuestas del discurso y del papel a la realidad tangible de la ejecución y de las políticas públicas. El primer mandatario enfrenta un difícil reto para 2024: desplegar el poder de la Casa de Nariño para materializar los programas de gobierno en vez de usarlo para promover debates ideológicos o esbozar deudas sociales históricas.



No será una tarea sencilla convertir una administración con inmensas ambiciones de transformaciones en una aceitada máquina de políticas públicas orientadas a resultados.



Pero si el aterrizaje de las promesas no tiene lugar durante el próximo año, el tránsito a un gobierno sin un legado tangible será inevitable. Dicho lo anterior, la impaciencia del presidente Petro por un ritmo de ejecución de su PND no basta como guía estratégica para 2024.



Contar con un detallado y aplicable plan de reactivación de la economía el año entrante constituye una tarea urgente e inaplazable para el Gobierno. En especial si es construido de la mano con los empresarios de todos los tamaños y con los gremios de la producción. La recuperación económica en 2024 no tendrá la potencia suficiente si solo es el resultado de los esfuerzos unilaterales del aparato gubernamental.



Ahora que la Casa de Nariño apuesta a un trabajo más cercano con representantes del mundo empresarial, un punto de esa agenda conjunta tendría que ser cómo potenciar la colaboración y cooperación público-privada para prender los motores de la economía. A lo anterior habría que añadirle mayores gestos que fortalezcan la confianza y atraigan inversión sostenible.

***

